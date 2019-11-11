Florin Andone'den Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray, Florin Andone'un sağ diz iç yan bağında subtotal (tama yakın) yırtık, ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Rumen futbolcu Florin Andone'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

''Ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar tespit edilmiştir"

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Gaziantep FK maçında yaşadığı sağlık problemi nedeniyle müsabakaya devam edemeyen Florin Andone’nin, hastanede yapılan tetkikleri sonrası, sağ diz iç yan bağında subtotal yırtık ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar tespit edilmiştir"





Antep maçında sakatlanmıştı

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmandaki Gaziantep FK müsabakasının 11. dakikasında sakatlanan Andone maça devam edemedi. 26 yaşındaki futbolcunun yerine Teknik Direktör Fatih Terim, Hollandalı futbolcu Ryan Babel’i oyuna aldı.