1 ayda 7 kilo verdiren kekik suyu diyeti

Hızlı kilo verdiren diyetler arıyorsanız kekik suyu diyeti tam size göre. Doğanın mucizesi kekik suyu diyetiyle 1 ayda 7 kilo vermeniz mümkün. Kekik suyu diyeti yaparken kekik suyunu içtikten sonra 1 saat içinde bir şey yememeniz çok önemli.

Hızlı kilo verdiren kekik suyu diyeti hem kilo kaybetmenize hem de yağlarınızdan kurtulmanıza yardımcı olabilir. Doğanın mucizelerinden kekik ile yapacağınız özel bir karışım ile 1 ayda 7 kilo vermeniz mümkün. Tabi her diyet gibi kekik suyu diyetinde de uymanız gereken kurallar var. Eğer tariflere ve kurallara uygun davranırsanız 1 ay sonra 7 kilo daha hafif olmanız mümkün.

Kekik içindeki bir çok madde nedeniyle yağ yakıcı özelliğe sahip. Özellikle bölgesel yağlanmalarda kekik mucizesinden faydalanmanız mümkün. Kekik suyu diyetinde hazırlamanız gereken bir karışım var. Ana maddesi keki olan bu kekik suyu nasıl hazırlanır diye merak edenler için işte tarifi...

Kekik suyu nasıl hazırlanır?

Geniş bir tencerenin içerisine 1 veya 2 bardanlık kadar su koyun daha sonra 3 tutam kadar kekik ekleyin. 1 saat kadar karışımı kaynatın. 1 saat sonra kekik suyunuz hazır olacak. Kekikleri bir süzgeç yardımıyla süzün ve suyu gün içinde tüketin. Ancak sade kekik suyunun tadı size biraz acı gelebilir. Bu durumda kekik suyunun içerisine bir kaç damla limon damlatarak tadını yumuşatabilirisiniz.

Kekik suyu nasıl günde kaç kez nasıl içilir?

Kilo vermek için kekik suyu içmek isteyenler gün içerisinde öğün aralarında aç karnına tüketmeliler. Bu karışımı içtikten 1 saat sonraya kadar hiçbir şey tüketmeyin, içmeyin. Gün içerisinde 1 yada 1 fincan içmek yeterli olacaktır. Fazlası reflü gibi sorunlara neden olabilir.

Kekiğin faydaları

Kekiğin sadece mutfaklarda kullanılan bir bitki olmadığını ve birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığını biliyor muydunuz? Kekikten yaptığınız çay birçok hastalığınıza iyi gelecek! Peki kekik çayının faydaları nelerdir? İşte faydalarını saymakla bitiremediğimiz kekik çayının iyi geldiği hastalıklar ve kekik çayı tarifi!

Bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalıklara karşı koruma sağlar. Antioksidan özelliği vardır. Kekik çayı içildiğinde bronşit, astım gibi rahatsızlıklara iyi gelir. İdrarda akışkanlığı arttırıcı özelliği vardır. İdrar söktürücüdür. Ağız kokusunu geçirici özelliği olması da kekik çayının faydaları arasındadır. Mideyi rahatlatır. Mide rahatsızlıklarına fayda sağlar. Sinir sistemine fayda sağlayarak rahatlatır.Burkulmalar, romatizma, kas ağrılarına iyi gelmesi de kekik çayının faydaları arasındadır. Kolesterolü düşürücü etkisi de vardır. Akciğerleri temizliyor, balgam söktürüyor.

Kekik depresyonu önlüyor

2013 yılında yayınlanan bir araştırmada, ruh sağlığına iyi geldiği belirtilmiştir. Vücutta bulunan dopamin ve serotonin seviyelerini arttırır. Bu iki hormon depresyonu önleyici hormonlardır. Kekik çayı tüketilerek depresyon önlenebilir.İçeriğindeki bileşenler sayesinde kansere ve tümörlere karşı da savaşmaya yardım eder. Özellikle kolon kanserine karşı koruyucu etkisi vardır.

Boğaz ağrısı ve öksürüğü keser

Kış aylarında birçok kişide soğuk algınlığı, grip, nezle ve öksürük gibi kış hastalıkları görülür. Öksürük ve boğaz ağrısı bir arada olan ve kış aylarında sık sık tekrarlayan rahatsızlıklardır. Havaların soğumasıyla grip, nezle ve soğuk algınlığına yakalanma oranı artar. Bu tip kış hastalıklarına özellikle boğaz ağrısı ve öksürüğe fayda sağlaması kekik çayının faydaları arasındadır. Soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarının yanı sıra balgam söktürücü özelliği de vardır.

Hazmı kolaylaştırır

Sindirim sistemini rahatlaması da kekik çayının faydalarından biridir. Hazımsızlığa iyi gelir. Şişkinliği önler. Bağırsak gazlarına ve bağırsaklardaki solucanlara karşı da fayda sağlar. Aynı zamanda bağırsaklarda oluşan kramplara ve ağrılara da yararlı bir çaydır.

Regl düzeni sağlar

Kadınlar adet düzensizliği sebebiyle birçok bitki çayı kullanarak adet dönemlerini düzene sokmak ister. Kekik çayı kadınların adet döngüsünü yani menstrüasyon döngüsünü düzenler. Adet dönemindeki kramplara ve ağrılara da iyi gelir. Günde 2 bardak kekik çayı tüketerek adet dönemini düzenlemek mümkündür.

Kekik çayı tarifi

Öncelikle 2 bardak su kaynatın. Kaynadıktan sonra suyu ocaktan alın. Suyun içine 1 yemek kaşığı kurutulmuş kekik ekleyin. 15 dakika kekik çayının demlenmesi için bekledikten sonra çayı süzerek içebilirsiniz. Afiyet olsun.