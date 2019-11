Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Rusya ile dördüncü ortak devriye

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA’ların iştirakiyle dördüncü ortak kara devriyesi, Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı.

The fourth joint land patrol between Turkish and Russian units has begun in the al-Darbasiyah region east of the Euphrates with UAV support as part of the agreement made in Sochi in 22 October 2019. pic.twitter.com/k4PHoeSZT7