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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Rusya ile dördüncü ortak devriye

Türk ve Rus askerlerinin dördüncü ortak kara devriyesi başladı. yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı, "Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA’ların iştirakiyle dördüncü ortak kara devriyesi, Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı" açıklaması yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:  Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA’ların iştirakiyle dördüncü ortak kara devriyesi, Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı.

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