Eşini öldürünce ortaya çıktı! Baldızını öldürmüş komşuna tecavüz etmiş

ANTALYA'da eşi Nihal Işıldar'ı öldüren Özcan Işıldar'ın korkunç mazisi ortaya çıktı. Baldızını da 28 yıl önce tecavüz edip öldürmüş. En son komşusuna cinsel saldırıda bulunmuş.

ANTALYA'da, ayrı yaşadığı eşi Nihal Işıldar'ı (37) tabancayla başından vurarak öldüren Özcan Işıldar Mersin'de yakalandı.46 yaşındaki Özcan Işıldar hakkında hazırlanan iddianame korkunç suçlarla dolu.

Özcan Işıldar, ikinci evliliği olan ve bir süredir ayrı yaşadığı Nihal Işıldar'ın başına tabancayla tek el ateş edip, kaçtı. Ertesi gün polisi arayan Işıldar, "Karımı öldürdüm, gidin evden alın" dedi. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çilingire kapıyı açtırıp, içeri girince Nihal Işıldar'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Tecavüz etmek istediği baldızını da öldürmüş

Polis, olaydan sonra kaçan Özcan Işıldar'ın, Mersin'in Tarsus ilçesinde olduğunu belirledi. Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Işıldar'ı yakalayıp, gözaltına aldı. Üzerinden sahte kimlik çıkan Işıldar'ın; 1991'de cinsel istismar girişiminde bulunduğu baldızı Abiye Çetin'i öldürüp, cezaevinde yattığı, 'kasten öldürme' dahil 7 suçtan arama kaydının bulunduğu belirlendi. Antalya'ya gönderilen Işıldar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eşini erkeklerle cinsel ilişkiye zorlamış

Özcan Işıldar hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Işıldar'ın, eşine sürekli şiddet uyguladığı belirtilen iddianamede; tehdit ederek, başka erkeklerle ilişkiye zorladığı, bu anları da kamerayla kaydettiği belirtildi.

Komşu kadına ters kelepçe vurup tecavüz etmiş

Şüphelinin, komşusu olan kadını da evine zorla alıp, ters kelepçe takarak, defalarca nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. İddianamede; bu iddialarla ilgili başsavcılığın değişik bürolarında birçok soruşturma dosyasının bulunduğuna ve arama kararı çıkarıldığına dikkat çekildi. Maktulün, kendisine yaptığı uygunsuz davranışlar ve şiddet sonrası ölümle tehdit edilmesinin ardından şüpheli hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığına vurgu yapılan iddianamede, cinayetin detaylarına da yer verildi.

Eşini öldürüp sevgilisinin evine gitmiş

Şüphelinin, cinayeti işledikten sonra 1 yıldır görüştüğü sevgilisinin evine geçtiği, buraya daha önce anlaştığı taksiciyi çağırarak, İstanbul'a gittiği öğrenildi. Özcan Işıldar'ın, eşini öldürmeye karar verdiği, bunun için önceden hazırlık yaptığı belirtilen iddianamede, şu detaylar aktarıldı:

"Maktulün banyoya girip 'imdat' diye bağırması üzerine şüpheli eşinin kafasına bir el ateş ederek öldürmüştür. Şüpheli eyleminden sonra maktulün cesedini banyodan yatak odasına kadar sürüklemiştir. Yerdeki kan izleri de cesedin banyodan yatak odasına taşındığını ortaya koymaktadır."

İfadesi : Eşimin cinsel ilişki görüntülerini gördem

İddianamede, Özcan Işıldar'ın polis merkezi ve savcılıktaki ifadelerine de yer verildi. Işıldar'ın ifadesinde şunları söylediği kaydedildi:

"Eşimin beni aldatmasından şüphelenerek eve kamera sistemi koydum. Ayrıca eşimin telefonuna da dinleme cihazı yerleştirdim. Kamera görüntülerinde eşimin başka bir erkekle cinsel ilişkiye girdiğini gördüm. Ben başka bir suçtan dolayı eve gidemediğim zamanlarda dinleme cihazından eve geceleri birilerinin girip çıktığını kapı sesinden anlıyordum. Eşimin beni aldattığını tespit ettikten sonra eşimin ağabeyine durumu bildirdim. Görüntüleri kendisine gönderdim. Ayrıca görüntüleri avukatıma da verdim.

-Olay günü eşimin evine gittim. Alkol aldık. Ona beni kiminle ve nasıl aldattığını sordum. O da konuyu kapatmak için beni yatak odasına çağırdı. Odada tartışmamız devam edince eşim benden su istedi. Ona su almaya giderken eşim banyoya girdi ve 'İmdat' diye bağırmaya başladı. Üzerimdeki ruhsatsız silahı çıkartarak ona 'Bağırırsan ayağına sıkarım' dedim. Eşim banyo kapısını açar açmaz üzerime bir şey düştü ve silah ateşlendi. Eşim o an yere yığıldı. Kendisinden ses gelmedi. Ona 'İyi misin?' diye seslendim ancak cevap alamadım. Banyodan eşimi sürükleyerek yatak odasına götürdüm. Kafasından kan akıyordu. Nasıl yaraladığını ve nasıl vurulduğunu görmedim. Yakalanmam olduğu için evden ayrıldım ve İstanbul'daki ağabeyimin evine gittim. Oradan da polisi arayarak 'Eşimi öldürdüm. Gidin alın' diyerek adresi verdim."

Davanın görülmesine, Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.