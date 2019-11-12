ATV Müge Anlı'da inanılmaz olay 8 kadınla aynı anda evlendi mesajları ifşa oldu

Sevgi hanım kocası olarak bildiği adamın hayatında çok fazla kadın vardı. Her kadın kendisinin tek eş olduğunu biliyordu. Sevgi hanın kendisi gibi mağdur bir diğer kadınla el ele verip diğer kadınları aramaya başladı. Sevgi hanım öğrendikleri ise herkesi şoke etti. Eşinin zengin kadınları bulduğunu,çocuk yaptığını kendine bağladığını daha zengin bir kadın bulduğunda diğerini bıraktığını öğrendi.