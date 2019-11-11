Köylüler define var dedi! Dipsiz göl boşaltılıp 5 gün boyunca kazıldı

Gümüşhane Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü kazı için izin verdi. Gümüşhane Müze Müdürü Elif Öktem ile jandarma yetkililerin de eşlik ettiği kazıda suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleri ile kazıldı.