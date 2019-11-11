Fatih'te siyanürle intihar eden 4 kardeş böyle toprağa verildi

FATİH'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınıp toprağa verildi.
FATİH'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeşin aile dostu Serpil Alkan ve avukatı savcılıkta yaptıkları görüşme sonrası Adlı Tıp Kurumu'na gidip cenazeleri teslim aldı.
Siyanür içerek intihar eden Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin cenazelerine üvey kardeşleri sahip çıkmamıştı.
Bugün cenazeler adli tıptan özel kıyafetler giymiş AFAD ekipleri tarafından alındı.
Kardeşlerin cenaze namazı Fındıkzade Albayrak Camii'nde ikindi namazını takiben kılındı. Cenazeye CHP'li Gürsel Tekin de katıldı. 4 kardeşin cenazesi Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Fatih'te 4 kardeşin intiharında büyük şok 35 yıllık aile dostu her şeyi açıkladı