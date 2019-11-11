HABER /  DÜNYA

Ukrayna sınırlarında 5 Türk vatandaşı yakalandı

Ukrayna Devlet Sınır Güvenliği Servisi tarafından yapılan açıklamada, sınırları ihlal etmeye çalışan 2'si çocuk 5 Türk vatandaşının gözaltına alındığı duyuruldu.

Devlet Sınır Güvenliği Servisi Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, alınan istihbarat sonucunda Polonya sınırına doğru araçla yolculuk eden 3 kişinin durdurulduğu bildirildi. Yapılan kontrollerin ardından araçta bulunan şahıslardan 2’sinin Türk vatandaşı olduğu ve Polonya’ya yasa dışı yollarla çıkmayı planladıkları anlaşıldı. Bunun üzerine 2 şahıs, Mostiskiy Sınır Birimleri’ne bağlı ekiplerce gözaltına alındı.

Ukrayna’nın Lviv şehrine birkaç gün önce 5 ve 8 yaşındaki çocuklarıyla uçakla gelen bir Türk vatandaşı kadın da Polonya sınırında çocuklarıyla birlikte çitlerden atlamaya çalışırken sınır ekiplerince fark edildi. Sınırı yasa dışı geçmeye çalışan kadının fark edilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, anneyi ve iki çocuğunu gözaltına aldı.

Soruşturma başlatıldı

Yakalanan 5 Türk vatandaşı hakkında, “sınırları yasa dışı ihlal” ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.


 

SON DAKİKA HABERLERİ
Ruslarla ortak devriye! YPG yandaşlarından askeri konvoya taşlı saldırı
Taison'a ırkçı saldırı şoku! Kırmızı kart ve gözyaşı getirdi
İkinci el otomobil fiyatları uçtu sıradan araba daire fiyatına satılıyor
Barolar TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’na karşı eyleme geçiyor
Erdoğan 'tıynetlerine uygun' demişti Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rize yaylalarındaki kaçak yapıları yıkmaya başladı
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'da seçim olacak mı? Mustafa Cengiz açıkladı
En çok akıllı telefon satan şirketler belli oldu zirvede bakın kim var
Ara tatil tarihleri ne zaman başlar Kasım tatili kaç gün sürecek?
Dışişleri Bakanlığı 'Bolivya' ile ilgili açıklama yaptı: Endişeyle izliyoruz
Eski askeri hekime FETÖ'den hapis cezas
2020 kurban bayramı hangi ayda başlıyor Diyanet takvimi
Yorumlar