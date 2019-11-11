Taison'a ırkçı saldırı şoku! Kırmızı kart ve gözyaşı getirdi

Ukrayna Premier Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile Dinamo Kiev arasında oynanan maçta, Dinamo Kievli taraftarların ırkçı tezahüratlarına maruz kalan ve buna tepki gösteren Shakhtarlı Dentinho ile Taison, gözyaşları içinde sahayı terk etti.

Ukrayna liginin 14. haftasında oynanan Shakhtar Donetsk-Dinamo Kiev maçında, yeşil sahalardaki ayrımcılık olaylarına bir yenisi eklendi. Shakhtar Donetsk'ten Taison'un 74. dakikada rakibine yaptığı faulün ardından oyun durdu.

Gözyaşlarına hakim olamadı

Taison, bu sırada Dinamo Kiev tribünlerinden kendisi ve Dentinho'ya yönelik yapılan ırkçı tezahürata dayanamadı. Taraftarlara el hareketiyle karşılık veren, devamında da topu tribüne doğru diken 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ve vatandaşı Dentinho, olay nedeniyle gözyaşlarına hakim olamadı.





Kırmızı kartla oyun dışında kaldı

Maçın hakemi, yaşananlar sonrası Taison'u kırmızı kartla cezalandırdı. Müsabakayı 1-0 kazanan lider Shakhtar Donetsk, en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 12 puana çıkardı.





Balotelli de ırkçılığa maruz kalmıştı

İtalya'da 11. hafta oynanan Verona - Brescia maçına Balotelli'ye yapılan ırkçı tezahüratlar damga vurmuştu. Karşılaşmanında 54. dakikasında tribünden yükselen sesler üzerine Balotelli sinirlerine hakim olamamış ve topu eline alıp tribünlere doğru vurmuştu. Oyundan çıkmak isteyen futbolcuyu iki takım oyuncuları sakinleştirerek sahaya geri döndürmüştü.







Tribün liderine 10 yıl men

Balotelli'ye planlı şekilde ırkçı tezahürat yaptığı belirlenen Hellas Verona tribün liderlerinden Luca Castellini'ye kulüp tarafından 10 yıl tribünlerden men cezası veriledi. Maçta yaşananlarla ilgili konuşan Castellini, "Balotelli'nin sadece pasaportu olduğu için İtalyan. Aslında o tam bir İtalyan değil." demişti.