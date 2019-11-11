Erdoğan 'tıynetlerine uygun' demişti Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Silahtarağa’da inşa edilmesi planlanan ileri biyolojik arıtma tesisinin “temel atmama töreniyle” ilgili eleştirilerine cevap verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, canlı yayınlanan Meclis toplantısına girerken medyanın sorularını yanıtladı. İmamoğlu, gazetecilerin konuyla ilgili sorusu üzerine şunları söyledi:



-“Sıkı bir basın açıklaması yaptık. Ben tahmin ediyorum Cumhurbaşkanı, o basın açıklamamızı okuduğunda, bize çok teşekkür edecektir. Kaldı ki orada 70 bin metrekarenin üzerindeki arazide, 2 binin üzerinde ağacın içinde, belki de kendi eliyle diktiği 20-25 yıllık ağaçlar da vardır.”

Sayın Cumhurbaşkanı da mutlu olacaktır

Erdoğan’a hitaben “Onların da kurtulduğuna mutlu olacaktır.” diyen İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

-“Orada derin bir teknik açıklama var, İstanbul halkına. Nerdeyse 1,6 katrilyonluk yanlış yatırımın önünü keserek, doğru noktalara, doğru yatırımı yapacak yönetim olma marifetiyle yolumuza devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da mutlu olacaktır bu tavrımızdan”

TEMEL ATMAMA TÖRENİ NEYDİ? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da temel atma değil israflara karşı “Temel atmama” töreni yapacağını açıklamış ve 1.5 milyar TL’lik Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini iptal etmişti.

ERDOĞAN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün fidan dikiminde İmamoğlu'nun 'temel atmama' töreni için şunları söyledi:



-“Birileri, bir önceki dönemde hazırlıkları tamamlanan ileri biyolojik arıtma tesisi yatırımı için, şu gaflete bakın, ‘temel atmama töreni’ yapıyor. Bunlar temel atma ve açılış töreni gibi işlere zaten yabancılar. Ben temel atma törenine değil açılışlara giderim. O benim prensibim, o ayrı. Bunların yaptığına bakın temel atmama töreni. Tıynetlerine, karakterlerine uygun şekilde temel atmama töreni düzenlemişler.”