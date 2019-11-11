Erdoğan 'tıynetlerine uygun' demişti Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Silahtarağa’da inşa edilmesi planlanan ileri biyolojik arıtma tesisinin “temel atmama töreniyle” ilgili eleştirilerine cevap verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, canlı yayınlanan Meclis toplantısına girerken medyanın sorularını yanıtladı. İmamoğlu, gazetecilerin konuyla ilgili sorusu üzerine şunları söyledi:
-“Sıkı bir basın açıklaması yaptık. Ben tahmin ediyorum Cumhurbaşkanı, o basın açıklamamızı okuduğunda, bize çok teşekkür edecektir. Kaldı ki orada 70 bin metrekarenin üzerindeki arazide, 2 binin üzerinde ağacın içinde, belki de kendi eliyle diktiği 20-25 yıllık ağaçlar da vardır.”
Sayın Cumhurbaşkanı da mutlu olacaktır
Erdoğan’a hitaben “Onların da kurtulduğuna mutlu olacaktır.” diyen İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;
-“Orada derin bir teknik açıklama var, İstanbul halkına. Nerdeyse 1,6 katrilyonluk yanlış yatırımın önünü keserek, doğru noktalara, doğru yatırımı yapacak yönetim olma marifetiyle yolumuza devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da mutlu olacaktır bu tavrımızdan”
TEMEL ATMAMA TÖRENİ NEYDİ?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da temel atma değil israflara karşı “Temel atmama” töreni yapacağını açıklamış ve 1.5 milyar TL’lik Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini iptal etmişti.
ERDOĞAN NE DEDİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün fidan dikiminde İmamoğlu'nun 'temel atmama' töreni için şunları söyledi:
-“Birileri, bir önceki dönemde hazırlıkları tamamlanan ileri biyolojik arıtma tesisi yatırımı için, şu gaflete bakın, ‘temel atmama töreni’ yapıyor. Bunlar temel atma ve açılış töreni gibi işlere zaten yabancılar. Ben temel atma törenine değil açılışlara giderim. O benim prensibim, o ayrı. Bunların yaptığına bakın temel atmama töreni. Tıynetlerine, karakterlerine uygun şekilde temel atmama töreni düzenlemişler.”
BU SABAH YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI
Ekrem İmamoğlu'nun yaptırdığı basın açıklamasında şöyle deniyordu:
*"İptal edilen projenin bulunduğu alanda, 15 yıldır hizmet veren bir terfi merkezi (pompa istasyonu) bulunmaktadır. Bu tesis, atık suları Yenikapı ve Baltalimanı arıtma tesislerine pompalamakta ve bu 2 tesiste arıtılan su Marmara Denizi ve Boğaz'a deşarj edilmektedir. Arıtılmış olsa dahi Haliç'e su verilemez. Bu yüzden Silahtarağa'da iptal edilen biyolojik arıtma tesisi projesi yapılmış olsa da Haliç'e su pompalaması söz konusu olmayacaktı.
20 kat fazla
*Tesis, dünyada örneği dahi olmayan, 435 bin metreküp hacminde membran tesis olarak planlanmıştır. Bu hacim bölgede sulanması gereken peyzaj alanlarının ihtiyaç duyduğu sudan 20 kat fazladır. Bu durumda, kalan 400 bin metreküpten fazla atık suyun Haliç'e deşarj edilmesi zorunlu hale gelecektir. Bu da ilerleyen dönemde Haliç'te yeniden koku ve kir problemine neden olacaktır.
*Tesisin yapılmasına izin vermiş olunsaydı, bu çamur etrafa yayacağı koku ile yoğun nüfusun yaşadığı bölgede büyük bir rahatsızlık yaratacak, halkımızın yaşam konforunu önemli ölçüde düşürecekti.
İTÜ raporu
İTÜ'nün tesisle ilgili olumsuz rapor vermediği iddiası doğru değildir. İTÜ çevre mühendisliği bölümünden 1 profesör ve 2 doçentten oluşan bilim heyetinin hazırladığı raporda, tesise ihtiyaç olmadığı ve mevcut durumun sürmesi gerektiği net biçimde vurgulanmıştır.
1.5 milyar
*Hiçbir atık su master planında yer almayan, bilimsel raporların yersiz, gereksiz ve riskli bulduğu 1,5 milyar (1,5 katrilyon) liralık bu israf projesi aynı zamanda 75 bin metrekaresi yeşil alan olan çevrede, çoğu anıt ağaç niteliğindeki 2 bin ağacın kesilmesine de neden olacaktı.