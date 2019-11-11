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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rize yaylalarındaki kaçak yapıları yıkmaya başladı

Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kaçak yapılarla mücadelede kararlık mesajı vermişti. Bu doğrultuda harekete geçen bakanlık yetkilileri Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı beş yayladaki 34 kaçak yapının yıkım çalışmalarına başlandı.

Çayeli Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, Rize Valiliği Mera Komisyonu tarafından Çayeli ilçesine bağlı Zargistal Yaylası’nda üç, Eğnaçor Yaylası’nda sekiz, Marbudam Yaylası’nda 18, Kumhala Yaylası’nda dört, Colf Yaylası’nda bir  yapı olmak üzere mera kanuna aykırı yapılan toplam 34 ev için yıkım kararı verildi.

İlgili kişilere tebligat yapıldı 

Kaymakamlık tarafından ilgili kişilere gerekli tebligatın yapılmasının ardından yıkım işlemleri başlatıldı. İl Özel İdaresi ve jandarma ekiplerinin sabah saatlerinde tespit edilen yaylalarda tedbirlerin alınmasının ardından yıkımlara başlandı.

İlk olarak bir kaçak yapı yıkılırken, 16 ev için açılmış alan kapatıldı. Yetkililer yıkım çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Bakan Kurum 'tek tek yıkacağız' demişti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Karadeniz yaylarındaki 'kaçak yapıları tek tek yıkacağız' diyerek bakanlığın bu konudaki kararlığını göstermişti.

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