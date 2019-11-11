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Erdoğan'la görüşecek misiniz? sorusuna Esad'dan küstah yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek misiniz? sorusuna Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, "Görüşme gibi bir planım yok. Görüşmeyeceğim" yanıtını verdi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, ülkesindeki kaos ortamında Batı ülkelerinin rolü, Bağdadi'nin öldürülmesi ve Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı gibi konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Düşünmüyorum"

Beşar Esad, yabancı basına verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Ülkenizi işgal eden birinin görüşmek için tercih edilecek kişi olduğunu düşünmüyorum.

Barış Pınarı Harekatı'ndan çok rahatsız

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı da değerlendiren Esad, operasyona karşı çıkıp şöyle devam etti: 

Türkiye halkı bizim dostumuz ve komşumuz ve ortak bir tarihe sahibiz, onları düşman olarak göremeyiz. Bu yüzden, Türkiye ve Suriye'deki terör gruplarına karşı olmak Erdoğan'ın Suriye'yi açıkça ve resmen işgal etmiş olmasına ilişkin bakış açımızı değiştirmez.

"Artık yeni birine ihtiyaçları var"

DEAŞ lideri Bağdadi'nin ölümü konusunda şüphelerini dile getiren Esad, Bağdadi'nin 'rolünü oynamak üzere ABD tarafından hazırlandığını' belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: 

Bağdadi, rolünü oynamak üzere ABD tarafından hazırlandı ve biz onun öldürüldüğüne inanmıyoruz.

Belki gerçekten öldürülmüştür ancak asıl konu, ABD'nin bu ölüm üzerinden son yıllarda teröre verdiği desteği gölgeleyip kendisini aklama çabasıdır. Saddam Hüseyin yakalandığında onu gösterdiler, idam edilme görüntülerini yayınladılar. Çocukları öldürüldüğünde de görüntülerini yayınladılar. Aynı şey Kaddafi için de geçerli. Ayrıca, Bin Ladin'in cesedini neden göstermediler, Bağdadi'nin cesedini neden göstermiyorlar? Bu, ABD'nin teröre karşı olduğunu gösteren bir yalan hikayedir. Belki öldürülmüştür çünkü Bağdadi şahıs olarak zamanını doldurdu ve artık yeni birine ihtiyaçları var.

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