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Barolar TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’na karşı eyleme geçiyor

Yönetiminin olağanüstü genel kurul çağrısını reddetmesi sonrası barolar, TBB'ye karşı idari dava açılmasından suç duyurusunda bulunulmasına kadar çeşitli eylemler için hazırlık yapıyor.

Türkiye Barolar Birliği'nin temsil gücü kalmadığını, hukuktan yana olmadığını savunan ve Başkan Metin Feyzioğlu dahil baro yönetiminde değişim isteyen baroların genel kurul çağrısı iki kez üst üste Feyzioğlu duvarına çarptı.

Genel kurula gidilmesi için Avukatlık Yasası’nın gerektirdiği 10 baro sayısına ulaşan, sonrasında iki baronun daha katılımıyla TBB’ye genel kurul çağrısı yapan baro yönetimleri, Türkiye Barolar Birliği yönetiminden çıkan 'genel kurul istekleri hukuksuz' kararına karşı eylem planı hazırlamak için toplanıyor.

Tüm hukuki süreçleri harekete geçirecekler

DW Türkçe'den Hilal Köylü haberine göre İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Urfa, Van, Bursa, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Tunceli ve Mersin baro başkanları, İstanbul'da toplanarak TBB'den çıkan karara karşı tüm hukuki süreçleri harekete geçirecek bir eylem planı belirleyecek.

Barolardan açıklama

İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, Türkiye genelinde baroların önce kendi içlerinde toplanacağını ardından İstanbul’da buluşacaklarını belirterek, "Biz hukukun izinden gideceğiz" diye konuştu.

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan da Feyzioğlu başkanlığındaki TBB yönetiminin 'hukuken suç işlediğini' belirtti.

Balkan, "Biz hukukçular da bu suça karşı tüm hukuki yolları gündeme getireceğiz. Her seçenek masada. İdari dava açma hakkımızdan, suç duyurusunda bulunmaya kadar uzanacak bir dizi eylem zincirini hep birlikte görüşüp uygulamaya sokacağız” diye konuştu.

'Bilerek ve isteyerek kamuoyuna yanıltıcı bilgiler veren Feyzioğlu'na karşı birleşmemiz hukuki gereklilik'

TBB yönetiminin Avukatlık Yasası’na dayanarak genel kurul çağrılarını hukuksuz bularak reddettiğini hatırlatan Balkan, "Başkan Feyzioğlu başkanlığındaki TBB yönetiminin hukuka bakış açıları kabul edilebilir değildir, çünkü yasa dışıdır. Bu yasa dışı hareketlerine karşı bizim de onları göreve çağırmamız yasal zorunluluktur. Dahası, bilerek ve isteyerek kamuoyuna yanıltıcı bilgiler veren Feyzioğlu’na karşı birleşmemiz hukuki gerekliliktir. Kimse, 50 yıllık köklü bir hukuki geçmişi olan TBB’yi keyfi olarak yönetemez, başında duramaz" çıkışında bulundu.

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