Galatasaray'da seçim olacak mı? Mustafa Cengiz açıkladı

Mustafa Cengiz, “Şu aşamada Galatasaray‘ın menfaatleri seçimi göstermiyor. Ama yarın ne gösterir bilemiyorum” dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

''Zamanı geldiğinde seçimi düşünebiliriz''

Şu anda yapılacak bir seçimin sarı-kırmızılı kulübün menfaatine olmayacağını ifade eden Mustafa Cengiz, “Galatasaray’ın daha önemli konuları var; Florya, Riva, amatörler yasası… Galatasaray‘ın menfaatleri her şeyin önündedir. Zamanı geldiğinde seçimi düşünebiliriz.'' dedi.

''Biz buraya kazık çakmaya gelmedik''

''Şu an Galatasaray için yapacağımız işler var. Biz buraya kazık çakmaya gelmedik.'' diyen Cengiz, şu ifadeleri kullandı; ''Zaten hali hazırda 9 kişinin mahkemeye başvurusu var, 2 kişinin kararı çıkmış. Şu aşamada Galatasaray‘ın menfaatleri seçimi göstermiyor. Ama yarın ne gösterir bilemiyorum.''