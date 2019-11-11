HABER /  GÜNCEL

Ruslarla ortak devriye! YPG yandaşlarından askeri konvoya taşlı saldırı

FIRAT'ın doğusundaki Derbesiye'de Ruslarla ortak devriye sırasında geçiş yapan askerlere taşlı saldırı gerçekleşti.

Amerika'nın askerlerini geri çekmesi ve Rusya ile 22 Ekim 2019'da Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde Türk-Rus ortak devriyesine kaldığı yerden devam edilirken, İHA'lar eşliğinde başlayan dördüncü ortak kara devriyesi tamamlandı.

Devriye yapan konvoya taşlı saldırı

Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde yapılan devriye sırasında yine bilindik görüntüler yaşandı.

Terör örgütü YPG yandaşları, geçiş yapan askeri araçları taşladı. Ellerine aldıkları taşlarla askerlerin bölgeden geçmesini bekleyen terör yandaşları, Rus askerlerine dokunmazken; sadece Türk güvenlik güçlerinin bulunduğu araçlara saldırdı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Belediyede memurken işten atılan kadın patron oldu! Şimdilerde paraya para demiyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Taison'a ırkçı saldırı şoku! Kırmızı kart ve gözyaşı getirdi
İkinci el otomobil fiyatları uçtu sıradan araba daire fiyatına satılıyor
Barolar TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’na karşı eyleme geçiyor
Erdoğan 'tıynetlerine uygun' demişti Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rize yaylalarındaki kaçak yapıları yıkmaya başladı
Şenol Güneş'ten 'Emekli olacak mısınız' sorusuna güldüren yanıt
ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri Bakanlığı 'Bolivya' ile ilgili açıklama yaptı: Endişeyle izliyoruz
Eski askeri hekime FETÖ'den hapis cezas
Mümtaz Soysal kimdir kaç yaşında öldü eşi ve çocukları kimdir?
En çok dizi satan 2. ülke olduk! En çok satılan dizi de bakın hangisi
ATA AÖF sınav giriş belgesi çıkarma ekranı TC ile giriş
Mümtaz Soysal kimdir kaç yaşında öldü ölüm sebebi ne?
Yorumlar 19 yorum