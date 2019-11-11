Ruslarla ortak devriye! YPG yandaşlarından askeri konvoya taşlı saldırı

FIRAT'ın doğusundaki Derbesiye'de Ruslarla ortak devriye sırasında geçiş yapan askerlere taşlı saldırı gerçekleşti.
Amerika'nın askerlerini geri çekmesi ve Rusya ile 22 Ekim 2019'da Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde Türk-Rus ortak devriyesine kaldığı yerden devam edilirken, İHA'lar eşliğinde başlayan dördüncü ortak kara devriyesi tamamlandı.
Devriye yapan konvoya taşlı saldırı
Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde yapılan devriye sırasında yine bilindik görüntüler yaşandı.
Terör örgütü YPG yandaşları, geçiş yapan askeri araçları taşladı. Ellerine aldıkları taşlarla askerlerin bölgeden geçmesini bekleyen terör yandaşları, Rus askerlerine dokunmazken; sadece Türk güvenlik güçlerinin bulunduğu araçlara saldırdı.
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