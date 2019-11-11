HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

En çok akıllı telefon satan şirketler belli oldu zirvede bakın kim var

2019'un sonlarına doğru en çok akıllı telefon satışı yapan firmalar ve sattıkları telefon adetleri belli oldu.

2019'un üçüncü çeyreğine ait akıllı telefon satış rakamlarını içeren rapor yayınlandı.

IDC tarafından yayınlanan rapora göre, toplam akıllı telefon satışı 358 milyon 300 bin adete ulaştı. 
  
Listenin zirvesinde 78.2 milyon adet satış yapan (yüzde 21.8 pazar payı) Güney Kore merkezli Samsung yer aldı. Samsung'u 66.6 milyon adet satış ile Huawei izledi. Çin merkezli firmanın pazar payı 18.6 olarak açıklandı. Bu rakama Huawei'nin alt markası Honor'un satışları da dahil edildi. 

Üçüncü sırada yer alan Apple, 46.6 milyon iPhone satışı gerçekleştirdi. Yüzde 13 pazar payına sahip olan firma yıllık bazda yüzde 0.6 kayıp yaşadı. 
  
Bir başka Çİn merkezli firma Xiaomi, 32,7 milyon satış ile geçen yıla kıyasla %3,3’lük bir düşüşle 4'üncü sırada, Oppo ise 31.2 milyon adet sevkiyat ile 5'inci sırada yer aldı. 
  
Oppo bu rakam ile geçen yıla kıyasla yüzde 4.2'lik bir artış kaydetmiş oldu. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Instagram'dan yeni 'beğeni' güncellemesi! Artık gizleyebilirsiniz Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ruslarla ortak devriye! YPG yandaşlarından askeri konvoya taşlı saldırı
Taison'a ırkçı saldırı şoku! Kırmızı kart ve gözyaşı getirdi
İkinci el otomobil fiyatları uçtu sıradan araba daire fiyatına satılıyor
Barolar TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’na karşı eyleme geçiyor
Erdoğan 'tıynetlerine uygun' demişti Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rize yaylalarındaki kaçak yapıları yıkmaya başladı
ÖNCEKİ HABERLER
Ara tatil tarihleri ne zaman başlar Kasım tatili kaç gün sürecek?
Dışişleri Bakanlığı 'Bolivya' ile ilgili açıklama yaptı: Endişeyle izliyoruz
Eski askeri hekime FETÖ'den hapis cezas
Mümtaz Soysal kimdir kaç yaşında öldü eşi ve çocukları kimdir?
En çok dizi satan 2. ülke olduk! En çok satılan dizi de bakın hangisi
ATA AÖF sınav giriş belgesi çıkarma ekranı TC ile giriş
Yorumlar