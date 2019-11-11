Instagram'dan yeni 'beğeni' güncellemesi! Artık gizleyebilirsiniz

Instagram'ın en fazla kullanıldığı ülkelerden birisi olan ABD'de bu testin başlaması platformun bu projeyi oldukça ciddiye aldığı yolunda yorumlanıyor. Söz konusu özellik Nisan ayında Kanada'da test edilmeye başlanmış, Haziran ayında ise İrlanda, İtalya, Japonya, Brezilya, Avustralya ve Yeni Zelanda'da bazı kullanıcılar için kullanıma açılmıştı.