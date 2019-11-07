Fatih'te 4 kardeşin intiharında büyük şok 35 yıllık aile dostu her şeyi açıkladı

Onlar olduğunu öğrenince şoka girdim: Kamuran Yetişkin ile en son bir hafta evvel telefonla görüştüklerini anlatan Alkan, "Bana, 'Bir sen varsın dostum. Benim başıma bir şey gelirse, biliyorum sen peşimde dolaşacaksın' dedi. Yani bana vasiyette bulundu. 'Sen benim akrabamsın, kardeşimsin. Keşke iki kardeşim yerine sen olsaydın başımızda' dedi. Bir haftadır yazışamadık. Ben de yeni kaset çıkarmıştım, klip çektik geçen hafta. O yoğunlukta ben arayamadım bir haftadır. Bir gün evvel akşam da aklıma geldi, ne oldu bu kız aramıyor, öldü mü, kaldı mı dedim. Dün sabah televizyonda görünce ben inanamadım soyadını duyunca. Fatih bölgesi deyince böyle sanki televizyona yapıştım. O kadar kötü oldum. 'İnşallah Allah'ım bunlar değildir' dedim. Onlar olduğunu öğrenince şoka girdim" diye konuştu.