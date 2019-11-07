Fatih'te 4 kardeşin intiharında büyük şok 35 yıllık aile dostu her şeyi açıkladı
Fatih'te evlerinde ölü bulunan 2'si kadın 4 kardeşin 35 senelik aile dostu olduğunu söyleyen Serpil Alkan, intihar eden kardeşlerden Oya Yetişkin'in, 1 yıl önce kendisine 'Ben ölürsem onları da öldürürüm' dediğini söyledi.
Fatih'te intihar eden 2'si kadın 4 kardeş gündemdeki yerini koruyor. Maddi imkansızlıklar yüzünden intiharı seçen aileyle ilgili kahreden detayla gelmeye devam ediyor. Şok açıklama 4 kardeşin 35 yıllık dostu olduğunu söyleyen Serpil Alkan'dan geldi.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na avukatı Aydın Egemen ile gelen Serpil Alkan, DHA'ya konuştu. Cenazelerin kendisine verilmesi için savcılığa başvuruda bulunan alkan, "Avukatımla da geldim, dilekçede yazdık. Cenazeleri almak istiyoruz" dedi.
Kardeşten ödeydi dostluğumuz: Alkan, "Oya, Kamuran, Cüneyt ve Yaşar Yetişkin'in 35 senelik aile dostlarıyım. 7-8 sene Oya Tekin ile dans grubunda çalıştık. Daha sonra Kamuran 1-2 ay bende çalıştı. Dans grubu kendim ayrı kurmuştum. Öyle başladı arkadaşlığımız, ama bizim kardeşten daha öteydi dostluğumuz" dedi.
Onlar olduğunu öğrenince şoka girdim: Kamuran Yetişkin ile en son bir hafta evvel telefonla görüştüklerini anlatan Alkan, "Bana, 'Bir sen varsın dostum. Benim başıma bir şey gelirse, biliyorum sen peşimde dolaşacaksın' dedi. Yani bana vasiyette bulundu. 'Sen benim akrabamsın, kardeşimsin. Keşke iki kardeşim yerine sen olsaydın başımızda' dedi. Bir haftadır yazışamadık. Ben de yeni kaset çıkarmıştım, klip çektik geçen hafta. O yoğunlukta ben arayamadım bir haftadır. Bir gün evvel akşam da aklıma geldi, ne oldu bu kız aramıyor, öldü mü, kaldı mı dedim. Dün sabah televizyonda görünce ben inanamadım soyadını duyunca. Fatih bölgesi deyince böyle sanki televizyona yapıştım. O kadar kötü oldum. 'İnşallah Allah'ım bunlar değildir' dedim. Onlar olduğunu öğrenince şoka girdim" diye konuştu.