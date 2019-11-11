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Fatma Şahin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan anısı güldürdü

Tv100’de yayınlanan Uykusuzlar Kulübü’nün önceki geceki konuğu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin oldu.

Okan Bayülgen’in sunuculuğunu üstlendiği programa konuk olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ‘r’leri hafif söylediğini belirterek “Olan bu, yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan bir anısını anlatan Fatma Şahin, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

2002’de ben milletvekili adayıyım. Sayın Cumhurbaşkanı’mız genel başkan olarak Antep’e geldi ve buradaki konuşma notunda bana dedi ki, ‘Fatma Hanım Gaziantep’te ünlü neresi var’. Rumkale dedim. Baktım ‘Yumkale’ yazıyor. ‘Başka neresi var’ dedi. ‘Yesemek’ var dedim. Bu sefer ‘Resemek’ yazdı. ‘Efendim bu gerçek ‘Y’ dedim.

Koşuda yanlış start olayı
Ardından Okan Bayülgen’in, bir koşu esnasında yanlış zamanda start verilmesini hatırlatması üzerine, şu eğlenceli diyalog yaşandı:

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