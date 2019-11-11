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Rusya'dan ABD'ye 'hırsızlık' suçlaması

Demirören Haber Ajansı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD’nin Suriye’nin petrol sahalarını kontrol etmeye çalışması hırsızlığa eş değerdir. Suriye ordusunun, ABD’nin kontrolündeki petrol sahaları da dahil tüm ülkenin kontrolünü alması için ısrar edeceğiz." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsaganyan ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

ABD'nin Suriye'deki faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu belirten Lavrov, "ABD'nin Suriye'nin petrol sahalarını kontrol etmeye çalışması elbette yasa dışıdır ve hırsızlığa eş değerdir. Suriye krizinin çözümüne de herhangi bir katkı sağlamaz." dedi.

Suriye'deki ABD faaliyetlerinin, halihazırdaki rahatsızlık veren durumu daha da kötüleştirdiğine dikkati çeken Lavrov, "Söz konusu faaliyetler ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Suriye ordusunun, ABD’nin kontrolündeki petrol sahaları da dahil, tüm ülkenin kontrolünü alması için ısrar edeceğiz." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu da söylemişti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir süre önce yaptığı açıklamada, ABD'nin, özellikle petrol rezervleri için Suriye'de bulunduğunu itiraf ettiğini belirterek, "Suriye'nin zenginlikleri üzerinde (Suriye halkı dışında) hiç kimsenin hakkı yoktur." ifadesini kullanmıştı.

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