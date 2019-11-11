Doğu Perinçek'in Ulusal Kanal'ı için bomba iddia! Yarın fişi çekilebilir

Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan Ulusal Kanal'ın yarın yayınlarının kesilebileceği iddia ediliyor.

Ulusal Kanal'ın TÜRKSAT'a borcu olduğu ve verilen sürenin sonuna gelindiği öğrenildi. Yarın (salı günü) mesai bitimine kadar bu borç ödenmediği taktirde yayınlar kesilecek.

Doğu Perinçek'in sahibi olduğu Ulusal Kanal'ın ne kadar borcu olduğu öğrenilemedi.

Daha önceki ismi Yeditepe TV olan kanal 2000 yılında satıl alınmış ve ismi Ulusal Kanal olarak değiştirilmişti. 100.000 dolara alınan kanal 2002 yılında uydu yayınına, 2003 yılında ise ulusal yayına başladı.

Doğu Perinçek'in sahibi olduğu söylenen kanalın kağıt üzerindeki patronu ise Yalçın Büyükdağlı olarak görünüyor. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevini Adnan Türkkan, Genel Yayın Yönetmenliğini ise Çağdaş Cengiz yapıyor.

‘Ulusal Radyo’ isimli bir de iştiraki mevcut olan Ulusal Kanal’ın genel merkezi İstanbul’un Beyoğlu ilçesindedir. Ulusal Kanal Türksat 4A uydusundan, D-Smart, Kablo TV ve Ustream üzerinden izleniyor.