İstanbul Beyoğlu'nda ölü bulunan kişi İngiliz casusu çıktı

SURİYE'de faaliyet gösteren Beyaz Baretliler'in kurucusu olduğu ifade edilen İngiliz James Gustaf Edward Le Mesurier, Beyoğlu'nda ölü bulundu.

BEYOĞLU'nda ceseti bulunan kişinin, Suriye'de 'Beyaz Baretliler' olarak bilinen gruba desteği ile tanınan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier olduğu tespit edildi.

Olay, Karaköy Kılıç Ali Paşa Cami yanında saat 05.30 sıralarında yaşandı. Cami görevlileri, caminin yan tarafında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin öldüğü belirledi.

Yüzünde kesici alet yarası

Bu sırada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Cesedin yüzünde kesici alet yarası, elleri ve ayaklarının ise kırık olduğu tespit edildi. Ceset ilk incelemeler sonrası otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öldürüldü mü?

Ölümüyle ilgili sır perdesi henüz aralanazken sosyal medyada Le Mesurier'in öldürüldüğü ve intihar süsü verildiği iddiası dolaşıyor. Reuters haber ajansına konuşan Le Mesurier’in komşusu ve bir diplomat, ölümle ilgili koşulların netleşmediğini açıkladı.

Yüksekten düşme diye kayıtlara geçti

48 yaşındaki Le Mesurier'in şüpheli ölümü, polis kayıtlarına göre 'yüksekten düşme' olarak geçti.

Eşinin ifadesi

Le Mesurier'in eşinin ilk ifadesinde saat 04.00 sıralarında uyku ilacı aldıklarını, kapının çalınması üzerine uyandığını ve eşinin cesedini çevredekilerin uyarısı üzerine gördüğünü söylediği belirtildi.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği'nden eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Lemesurier'in ölü bulunmasıyla ilgili yazılı açıklamada, "Beyoğlu Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesinde, bugün sabah saatlerinde meydana gelen, İngiliz uyruklu James Gustaf Edward Lemesurier isimli şahsın ölüm olayı ile ilgili geniş kapsamlı idari ve adli tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Beyaz Baretliler kim?

Resmi adıyla Suriye Sivil Savunması, dünya çapında bilinen adıyla Beyaz Baretliler, İngiliz James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle birlikte yeniden merak konusu oldu.

Enkaz altından yaralı kurtarıyorlar

Esad rejiminin bombardımanlarına karşı farklı meslek gruplarından bir araya gelerek sivilleri kurtarma ekibi ekibi olarak biliniyor. Esad rejimi ve destekçilerinin insanlığa karşı işlediği suçlara ilk elden tanıklık edip kanıt topluyorlar.

Rusya ve Esad rejimi ajanlıkla itham ediyor Rusya ve Suriye ise onları ajanlıkla itham ediyor. Farklı ülkeler ve kuruluşlar tarafından finanse edilmekle suçlanıyorlar. 2017 sonunda 4 bin 700 bine gönüllüye ulaşan beyaz Baretliler, rejimin ilerleyişiyle birlikte sayıları 3 binin altına inmiş durumda.

2018 yılında bir röportajda Beyaz Baretliler'in Başkanı Raid Salih, "Siz İngiliz istihbaratına bağlı MI6’in Suriye’deki kolu musunuz? Size yöneltilen bir suçlama da Beyaz Baretliler’i bir İngiliz güvenlik uzmanı ve eski istihbarat subayının kurduğu yönünde. Bu iddia hakkında ne dersiniz?" sorusuna böyle yanıt vermişti:

Mayday Rescue’nın kurucusu

"Öncelikle bizim kurucularımızdan biri değil. Kurucumuz hiç olmadı. Böyle bir şey yok. Yani Beyaz Baretliler’in kurucusu diyebileceğimiz kimse yok. Sanıyorum siz James Le Mesurier’den söz ediyorsunuz. Mayday Rescue’nın kurucusu. Mayday Rescue, Beyaz Baretliler’i destekleyen kurumlardan sadece biridir.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) 2013’te kuruldu. Mayday Rescue ise daha sonra, sanıyorum 2014’te kuruldu. James, Beyaz Baretliler’e destek olan kurumlardan birini yönetiyor. Dolayısıyla bu, Beyaz Baretliler’i bu kişinin kurduğu anlamına gelmez.

Az önce de ifade ettiğim üzere Beyaz Baretliler’i kuranlar Suriyeli gençlerdir. Ve halen, Beyaz Baretliler içerisinde Suriyeliler haricinde kimse çalışamaz."