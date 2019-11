Gaziantep'te genç öğretmenin sır intiharı

GAZİANTEP'te sözleşmeli Türkçe öğretmeni 25 yaşındaki Saadet Harmancı, telefonla konuştuğu annesinden helallik istedikten sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla öğrencilerine veda edip, 6 katlı bir binanın en üst katından aşağıya atladı. Ağır yaralanan genç öğretmen kaldırıldığı hastanede 5 saatlik yaşam mücadelesini kaybetti.

GAZİANTEP Beykent İmam Hatip Ortaokulunda sözleşmeli öğretmenlik yapan 25 yaşındaki Saadet Harmancı, önceki gün 3 kez telefonla arayıp görüştüğü annesini en son 18.00 sıralarında tekrar arayarak helallik istedi. Annesi ile konuştuktan sonra sosyal medyadan veda niteliğinde 4 paylaşım yapan genç öğretmen, en son saat 21.00 sıralarında mesaj atarak öğrencileri ve arkadaşları ile vedalaştı.

23 Nisan Mahallesi 17 Nolu Cadde'de bulunan bir kafeye gelen Saadet Harmancı, iddiaya göre doktor olduğu öğrenilen nişanlısı C.Ö. ile de telefonla görüştükten sonra saat 21.30 sıralarında 6 katlı binanın en üst katına çıkarak intihar etti. Beton zemine çakılan Harmancı ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesi yapılan Harmancı, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaşam mücadelesi veren genç öğretmen, gece 03.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Saadet Harmancı'nın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, intiharındaki sır perdesi aralanamadı. Harmancı'nın sosyal medya paylaşımlarında kendisine mobbing uygulandığını ileri sürdüğü belirlendi. Harmancı'nın son mesajında, "Sevdiğim seni çok seviyorum kendine hani hep söylerdim sen benim doktorumsun diye çağrı olker hep öyylesin iste dikkat et kendine öğrencilerim haklarını helal etsinler gözüm gibi baktım hepsine üzülmesinler ben yapamadım mobbing'e uğramaktan Allah'a emanetsiniz canım öğrencilerim hep iyi hatırlayın beni pasta kesmiştik en son size kırmızı kalpli pastalar bırakıyorum diğer öğrencilerime de sözümdü unutmadım bir gün görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun sizi her zaman seven öğretmeniniz Saadet. Her gün pamuk ipliğine bağlısınız sözünden bıktım usandım" ifadeleri yer aldı.

Arkadaşları nişanlısını suçladı

İntihar eden öğretmenin arkadaşları ve okul idarecileri ise Saadet Harmancı'nın telefonla en son nişanlısı C.Ö. ile konuştuğunu ve tartıştığını ileri sürdü. Harmancı'nın nişanlısı C.Ö.'nün aileyi telefonla aradığını iddia eden bir yakını ise "Nişanlısı kızın halasını aramış. 'Saadet ile tartıştım. Onu arayın' demiş. Sonra Saadet'i aradık ama ulaşamadık" dedi.

İddialar üzerine inceleme başlatıldı

Genç öğretmenin intiharı ile ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ile Şehitkamil Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı mobbing iddiaları üzerine Adli Tıp Kurumuna gelerek genç öğretmenin yakınları ile görüştü. Aile ile yakından ilgilenen Kaymakam Kalaylı ve Müdür Yağcı, iddialar ile ilgili bilgi aldı.

Öte yandan, öğretmenin görev yaptığı okulun idarecileri ve bazı öğretmenler de Adli Tıp Kurumuna gelerek, Saadet Harmancı'nın ailesi ile yakından ilgilendi.