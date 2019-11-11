Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Onur Hasdedeoğlu'nun yeni kitabı raflardaki yerini aldı. Kesit yayınlarından çıkan kitapta Halide Edip Adıvar ve Yakup Kadri'nin romanlarının ulus-devlet oluşumundaki etkisi incelenmiş.

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Onur Hasdedioğlu'nun yeni kitabı Kesit yayınlarıyla okuyucusuyla buluştu.

Milli mücadele döneminin en önemli kadın isimlerinden Halide Edip Adıvar ile Yakup Kadri'nin romanlarının incelendiği kitapta, her iki yazarın ulus-devlet oluşumundaki etkileri detaylı biçimde incelenmişti.

Halide Edip ve Yakup Kadri'nin Romanları Ekseninde Türk Edebiyatının Ulus-Devlet Oluşumuna Etkisi adlı kitapla ilgili yazarın sunduğu bilgi notu ise şöyle:

"Günümüzdeki ulus-devlet modelinin gelişmesinde etkili olan faktörlerin başında Fransız İhtilali, Sanayi Devrimi ve bunların sonucunda ortaya çıkan kapitalizm sayılabilir. Özellikle Fransız İhtilali sonucunda ortaya çıkan milliyetçilik kavramı, ulus-devletlerin oluşumunda temel anahtar kavram olur. Yönettiği insanların hepsini kucaklayan, sürekli ve müstakil bir toprak parçası olarak tanımlanan ve kendisi gibi diğer toprak parçalarından kesin sınır çizgileriyle ayrılan modern ulus-devletlerin temeli ulusun egemenliğine dayandırılır. Türkiye Cumhuriyeti de ulus egemenliği temelleri üzerine kurulmuş, modern bir ulus-devlet modeli olarak teşekkül eder.

Edebiyat ve toplum ilişkisi insanlık tarihi boyunca daima iç içe olmuş ve birbirini beslemiştir. Cumhuriyet dönemi, Türk ulusunun ulus-devlet modeline göre yeniden inşa edildiği bir dönemdir. Bu dönemde yazarlar, eserlerinde ele aldıkları konular ile ulus-devletin oluşum sürecinde önemli rol oynamışlardır. Bu çalışma, Halide Edib ve Yakup Kadri’nin romanlarını merkeze alarak, Türk edebiyatının ulus-devlet oluşumu üzerindeki etkisini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır."