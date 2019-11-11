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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili önemli açıklama

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine, 12 Kasım Salı günü, ABD’ye gidecek. Erdoğan, Trump ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine ABD'ye gidecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Trump'ın daveti üzerine 12-13 Kasım'da ABD'ye çalışma ziyaretinde bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında ABD Başkanı Trump ile bir araya gelecek ve birlikte heyetlerarası görüşmelere başkanlık edecek.

Görüşmelerde, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınacak. Temaslar kapsamında, Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meselelerin istişare edilmesi, ayrıca terörizmin her türlüsüyle mücadelede, dayanışma, iş birliği ve eşgüdümün güçlendirilmesi için atılabilecek somut adımlar üzerinde durulacak.

Amerika Diyanet Merkezini ziyaret edecek

Temaslar kapsamında, ABD Ticaret Odasının ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda iş insanlarına hitapta bulunacak Erdoğan'ın, Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezini ziyaret ederek Türk vatandaşları, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcileriyle bir araya gelmesi de planlanıyor.

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