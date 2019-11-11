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Bursa'da üniversiteli kızları taciz eden sapık tutuklandı

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da üniversiteli kız öğrencilerin kaldığı yurt çevresinde teşhircilik ve sözlü cinsel tacizde bulunan sapık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BURSA'nın Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde bulunan kız öğrenci yurtlarındaki öğrencilere teşhir ve sözlü cinsel tacizde bulunan şüphelinin, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 452 adet güvenlik kamerasını incelemesi sonucu 33 yaşındaki Y.G. olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri ikametine yaptığı şafak baskınıyla şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul eden Y.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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