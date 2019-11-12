SAT komandolarından dikkat çeken tatbikat
MARMARİS'te '22'nci Doğu Akdeniz Tatbikatı'nın basına açık olan deniz safhası eğitim bölümü tamamlandı.
Tatbikat, Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Tatbikat basına kapalı olarak 20 Kasım'a kadar devam edecek.
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Tatbikatın ilerleyen günlerdeki bölümünde yapılacaklar şöyle sıralandı: Fiili silah atışları...
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Su üstü savunma ve denizaltı savunma harbi eğitimleri, mülteci olmayanların tahliyesi, doğal afetlerde yardım ve insani yardım.
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İşte dikkat çeken kareler...
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