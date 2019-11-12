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Erdoğan imzayı attı! Kalmasına artık lüzum görülmeyen genelgeler kaldırıldı

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, uygulama imkanı kalmayan veya yürürlükte kalmasına artık lüzum görülmeyen genelgeler kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de  yayımlanan genelgeyle, 1982 ile 2011 yılları arasında yayımlanmış 8 genelge kaldırıldı.

Söz konusu kararla yürürlükten kaldırılan genelgeler şöyle:
 
-1982/61 sayılı şehir içi kısa mesafelere gönderilecek evrak ve  dokümanlarla ilgili genelge

-1987/4 sayılı öğrenci kredileri ile ilgili genelge

-1994/22 sayılı Güney Afrika Cumhuriyeti'ne uygulanan kısıtlamaların  kaldırılmasına ilişkin genelge

-1997/40 sayılı fiili ihracatta aranacak belgelere  ilişkin genelge

-1999/7 sayılı Türk Cumhuriyetleri, Balkanlar'daki Müslüman  Devlet ve Toplulukları ve diğer Türk ve kardeş topluluklarla çeşitli alanlardaki  çalışmalarda ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki gerekli koordinasyonun  sağlanması görevinin Dışişleri Bakanı tarafından yürütülmesine ilişkin genelge

-1999/8 sayılı bağımsız Türk Cumhuriyetleri ve diğer Türk ve kardeş topluluklar  ile çeşitli alanlardaki ilişkilerin sürdürülmesine yönelik koordinasyon için  Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kurullar oluşturulmasına ilişkin genelge

-1999/61  sayılı ofset uygulamalarına ilişkin genelge

-2011/11 sayılı İhracata Dönük Üretim  Stratejisi Değerlendirme Kurulunun kurulmasına ilişkin genelge.

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