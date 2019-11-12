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Üniversite öğrencisi Umut helyum gazıyla intihar etti

ÇANAKKALE'de 20 yaşındaki üniversite öğrencisi, başını poşetle bantlayıp içine de helyum gazı vererek yaşamına son verdi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı 2'nci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Umut T., merkeze bağlı Kepez beldesinde bulunan evlerinde yalnız olduğu sırada başına poşet geçirip bantladıktan sonra içine tüpten helyum gazı vererek intihar etti.

İnanılmaz intihar 

Anne eve geldiğinde oğlunu başında poşetle hareketsiz şekilde yerde yatar vaziyette bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin araştırmaları sonucu gencin intihar ettiği belirlendi.

Soruşturma başlatıldı

Umut T.'nin cenazesi önce Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna, ardından da İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Umut T.'nin bu yıl ÇOMÜ'de kaydını yenilemediği öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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