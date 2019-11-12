Nusret Gökçe mafya babası... Nusret'in özel hayatıyla ilgili işçilerinden olay açıklamalar
Sosyete kasabı Nusret Gökçe'nin özel hayatı hakkında, eski çalışanları çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Nusret'in sürekli Scarface (Yaralı Yüz) filmini izlediğini kendini de mafya babası Tony Montana zannettiğini söylediler.
Salt Bae (Tuz serpme) stiliyle dünya çapında ün kazanan işletmeci Nusret Gökçe, New York’taki lokantasında çalışan 4 garsonla mahkemelik olmuş ve gündemin üst sıralarına yerleşmişti. İşte o çalışanlar basına verdiği demeçte bomba açıklamalar yaptı.
"Bahşişlerimize el koydu"
Ünlü işletmecinin yanında çalışan Süleyman Küçür, Onur Usluca, Yunus Delimehmet ve Batuhan Yunkuş "Bahşişlerimize el koydu, bize mobbing uyguladı, sonra da haksız yere işten çıkardı" iddiasıyla Nusret Gökçe’ye dava açmıştı.
1 milyon 366 bin TL ceza
ABD mahkemesi, Gökçe’yi 237 bin dolar (1 milyon 366 bin TL) tazminat ödemeye mahkum etmişti.
New York Daily New Gazetesi, Nusret Gökçe’ye dava açan 4 eski çalışanla konuştu. Yaptığı her hareketle olay olan Nusret hakkındaki iddialar bomba etkisi yaratacak cinsten.