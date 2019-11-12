Nusret Gökçe mafya babası... Nusret'in özel hayatıyla ilgili işçilerinden olay açıklamalar

Salt Bae (Tuz serpme) stiliyle dünya çapında ün kazanan işletmeci Nusret Gökçe, New York’taki lokantasında çalışan 4 garsonla mahkemelik olmuş ve gündemin üst sıralarına yerleşmişti. İşte o çalışanlar basına verdiği demeçte bomba açıklamalar yaptı.