Evo Morales 'döneceğim' deyip Bolivya'dan ayrıldı

ABD destekli ordu tarafından istifa ettirilen Bolivya lideri Evo Morales, Meksika'dan gelen sığınma teklifini kabul edip "Yakında daha güçlü bir şekilde döneceğim." açıklaması sonrası ülkesinden ayrıldı.

İstifa eden Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iltica teklifi için Meksika'ya teşekkür ederek, "Kardeşlerim, Meksika'ya gitmek üzere yola çıkıyorum. Politik nedenlerden dolayı ülkeden ayrılmak canımı acıtıyor. Yakında daha güçlü bir şekilde döneceğim" ifadelerini kullandı.

Meksika Morales için uçak yolladı

Peru'dan kalkan Meksika devletine ait bir uçağın Morales'i almak için Bolivya'ya gittiği bildirilirken Meksika Dışişleri Bakanı da Morales'in Meksika'ya gitmek üzere uçağa bindiğini açıkladı. Bu arada, Meksika, Bolivya'da Morales'i istifaya götüren süreci 'darbe' olarak değerlendiren ülkeler arasında yer alıyordu.