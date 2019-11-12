Petrol sahalarını işgal eden PKK tüm hakları İsrailli şirkete devretti

ABD’de desteğiyle Suriye’deki petrol sahalarını işgal eden PKK/YPG tüm hakları İsrailli Global Development Corporation’a devretti. Anlaşmaya göre İsrailli şirket sahaları işletecek ve çıkan petrolü satacak.

Terör örgütü PKK, Rakka, Haseke ve Deyrizor bölgelerinde 11 ayrı petrol/doğalgaz bölgesini işgal altında tutuyor. Buradaki kuyuları verimli bir şekilde çalıştıramayan terör örgütü, kuyulardan azami miktarda petrol çıkarmak için arayış içerisindeyken 2019 yılının başlarında İsrailli iş adamı Mordechai Khana temasa geçti.

PKK yazılı garanti verdi

Yeni Şafak'ın haberine göne şirketin yöneticileri ile görüşen terör örgütü PKK/SDG’nin sözde yurt dışı sorumlusu lham Ahmed şirkete yazılı garanti verdi. Belgede, “Bay Kahana, Suriye Demokratik Konseyi’ni temsilen, bu belge, SDK’nın sahip olduğu petrol satışı ile ilgili tüm konularda şirketiniz GDC’ye verilmiş resmi bir kabuldür. Ayrıca size, yönettiğimiz alanlarda bulunan petrolü keşfetme ve geliştirme hakkını da veriyoruz” ifadeleri yer aldı.

ABD'nin denetiminde

Belgenin detaylarında dikkat çeken bir diğer nokta Amerikan denetimi oldu. Buna ilişkin belgede, “Suriye Demokratik Konseyi’nin petrol satışına ilişkin tüm konular her zaman için ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi’nin (OFAC) onayına tabidir” ifadelerinin kullanılması dikkat çekti.

400 bin varile çıkacak

YPG işgali altındaki bölgelerde petrol yataklarına ilişkin verilerin de madde madde paylaşıldığı belgede, “Ham petrol üretiminin günde 400.000 varil olabileceğini tahmin ediyoruz. Mevcut günlük üretim kapasitesi günde 125.000 varildir. Metrik Ton başına fiyat (7 varile eşittir) 160- 240 dolar arasındadır. Böylece varil başına fiyat 22 - 35 dolar arasındadır” bilgilerine yer verildi. Haziran ayından itibaren İsrailli şirket fiili olarak çalışmalarına başladı.