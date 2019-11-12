HABER /  DÜNYA

Türkiye yabancı uyruklu DEAŞ'lıları iade edecek! Fransa'dan şaşırtan açıklama!

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, DEAŞ'lı teröristlerin iadesine ilişkin "Şu an için Türkiye'den (Fransız) teröristlerin iade edileceğine ilişkin bir bilgim yok" dedi.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Türkiye'nin Fransa'ya DEAŞ'lı teröristleri iade edeceğine ilişkin bilgisi olmadığını belirtti.

Parly, France Inter radyosunda yaptığı açıklamada, Türkiye'den sınır dışı edilerek Fransa'ya gönderilecek DEAŞ'lı teröristlere ilişkin açıklamada bulundu. 

'Teröristlerin iade edileceğine ilişkin bir bilgim yok'

Fransa ile Türkiye arasında teröristlerin sınır dışı edilmesine ilişkin bir anlaşma yapıldığını belirten Parly, "Şu an için Türkiye'den (Fransız) teröristlerin iade edileceğine ilişkin bir bilgim yok. Teröristlerin vahşi şekilde geri dönmelerini istemediğimiz için bu anlaşmayı yaptık." dedi.11

Türkiye 11 Fransız DEAŞ'lı teröristi iade edecek

Fransız basınında çıkan haberlerde, Türkiye'nin Fransa'ya 11 Fransız DEAŞ'lı teröristi iade edeceği belirtildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bugün yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçen hafta açıkladığı doğrultuda bugün yabancı terörist savaşçıların iadelerine başlandığını belirtmişti.

İlgili Haberler
Danimarkalı DAEŞ üyesi ülkesine gönderildi İçişleri Bakanlığı: ilk DAEŞ'li yabancı terörist sınır dışı edildi sırada 7 Alman var
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri SAT komandolarından dikkat çeken tatbikat Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar/TL aşağı yönlü başladı ama piyasalar çok tedirgin
ABD'de skandal panel! Adı Erdoğan'ın son oyunu
10 Kasım'daki maçlarda Atatürk anılmadı TFF hedefte
Erdoğan bugün ABD'ye gidiyor! Çantasında iki önemli mektup olacak
Erdoğan imzayı attı! Kritik atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Evo Morales 'döneceğim' deyip Bolivya'dan ayrıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Vergi Konseyi yönetmeliği yürürlüğe girdi
Petrol sahalarını işgal eden PKK tüm hakları İsrailli şirkete devretti
Çinli çelik devi Jingye Grup, British Steel'i satın alıyor
Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti
12 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangisi sorgulama
Okullar ne zaman tatil bu cuma karne alınacak mı?
Yorumlar