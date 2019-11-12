Rüzgar Mağdem eski eşi kimdir Gönül Yazar'ın yeni sevgilisi kafa karıştırdı

Gönül Yazar'ın kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden son günlerin en çok konuşulan ismi. Daha çocukken Gönül Yazar'a aşık olan Rüzgar Mağden hakkında ortaya atılan iddialar ise çok vahim! Peki Rüzgar Mağden kimdir, aslen nereli, eski eşi kimdir?

Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden hakkında ortaya atılan iddialar ile magazin basınının gündemine tırmandı. 32 yaş küçük sevgilisi ile büyük aşk yaşayan Gönül Yazar'ın ilişkine nazar değdi. Rüzgar Mağden’in sanal yolla beraber olduğu Doğa isimli bir kadına cinsel içerikli videolar ve fotoğraflar gönderdiği iddia edildi. Peki, Gönül Yazar’ın sevgilisi Rüzgar Mağden kimdir?

Taş Bebek lakaplı Gönül Yazar, kendisinden 32 yaş küçük olan yönetmen Rüzgar Mağden ile aşk yaşıyor.

İstanbul'da yaşamını sürdüren Rüzgar Mağden, 8 Nisan 1968 tarihinde doğdu. Pek çok kanal ve yapım şirketinin bünyesinde çalışan Rüzgar Mağden, Beyaz Show'un yönetmenliği üstlendi. Başından bir evlilik geçen Rüzgar Mağden, bir süredir çocukluk aşkı Gönül Yazar ile birlikte. Taş Bebek' lakaplı ünlü şarkıcı ve sevgilisinin arasında 32 yaş fark var. Gönül Yazar'ın çocukluk aşkı olduğunu ifade eden Rüzgar Mağden, 2. sayfa programında şunları söylemişti:

Taçsız kral filmini izlerken rahmetli anneme "Ben Gönül Yazar'la evleneceğim" dedim. O zamanlar daha ortaokulu gidiyordum. O benim hep bilinç altımdaydı. Yönetmen olunca da bir partide yönetmenlik yapıyorum Gönül Yazar'ı görünce yanına koşup elini falan sıktım . O zaman rock tarzındaydım Gönül'ün tarzı olmadığım için benimle hiç ilgilenmedi"