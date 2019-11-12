Çorum, fidan dikmede Guinness Rekorlar kitabında

Endonezya'ya ait olan 1 saatte en fazla fidan dikme dünya rekoru, Çorum'da 3 bin kişinin katılımıyla kırıldı.

Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 81 ilde, 11 milyon fidan toprakla buluştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün 81 ilde 2023 noktada gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğinin önemli noktalarından biri de Çorum oldu.

Guinness Rekorlar Kitabına girdi

Bu kapsamda, 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait olan "1 saatte en fazla fidan dikme" dünya rekoru, Çorum'da 3 bin kişinin katılımı ile dikilen fidanlarla Türkiye adına tescil ettirildi.

Dikilen fidan sayısını bakan açıklayacak

Bakan Pakdemirli, basın toplantısında Çorum'da dikilen fidan sayısını da açıklayacak.