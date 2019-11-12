Fatih Altaylı Galatasaraylı futbolculara 'şerefsiz' deyip Fatih Terim' bombaladı

Galatasaray'daki kötü gidişatı değerlendiren Fatih Altaylı, teknik direktör Fatih Terim için ''Ödlek bir teknik direktör olmuş'' derken sarı-kırmızılı futbolculara ağır hakaretlerde bulundu.

Fatih Altaylı, Hande Sarıoğlu'nun moderatörlüğünde Emin Çağlar ve Serkan Reçber'in de yorumlarıyla katıldığı Habertürk TV'de yayınlanan Spor Saati adlı programda spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

''Haysiyetsiz, şerefsiz, onursuz''

Galatasaraylı futbolcuları ve teknik direktör Fatih Terim'i yerden yere vuran Fatih Altaylı, şu ifadeleri kullandı;

"Galatasaray'ın başında hoca var, sevgili dostum Fatih Terim. Herkes hata yapar, yanlış yapar da aynı hatayı sürekli tekrarlayana da... İmparatorumuz, büyük teknik direktörümüz sezon başından beri 'Bunlar şöyle, bunlar böyle' diyor. Tamam da niye onlarla oynuyorsun? Ders vereceğim, nasihat edeceğim deyip deyip aynı ruhsuz, haysiyetsiz, şerefsiz, onursuz futbolcularla sahaya çıkamazsın!

''2 milyar TL'ye yakın borç''

Şimdi Fatih Terim veya Galatasaraylılar diyecek ki 'Futbolcularla böyle konuşamazsın' Konuşurum kardeşim! Bu takım, bu kulüp, 2 milyar TL'ye yakın borç içinde her tarafı tel tel dökülürken bu güruha, takım demiyorum, bu güruha 2 milyar TL borç sebebi olan bu güruha 100-150 milyon dolar para ödeyecek. Bu güruhun sahada bize sunduğu da bu! Ey Fatih Terim sen dersini almış ve görmüşsün. Bu adamların oynamadığında futbola benzer bir şey oynadığımızı da ligde görmüşsün."

''Nagatomo tel tel dökülüyor''

Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'den övgüyle bahseden Altaylı, "Ömer Bayram... Sol bek diye alındı, Fatih Terim'in şapkadan tavşan çıkarma hamlesiyle orta sahada dinamo haline geldi. Yoktu böyle bir adamı Galatasaray'ın. Ömer Bayram'ı orada ilk delirdiğinde de 'Hoca delirmiş herhalde' diyorduk. Delirmemiş, olmayan bir ürün çıkardı. Sen kendi çıkardığın ürüne niye burada şans vermiyorsun? Koşan yırtınan tek adamın bu! Emre Taşdemir... Nagatomo tel tel dökülüyor. Hala oynatıyorsun, Emre'yi oynatmıyorsun... Ligde oynatıyorsun, şahane oynuyor. Üstelik Emre'yi büyük umutlarla da sen aldın, ben almadım" ifadelerini kullandı.

''Haftalardır bize bu pisliği yedirmeye çalışıyorsun''

''Diyelim Fatih Terim helva yapacak. Bir torba un, şeker, yağ vermişiz. Dökmüş, un bozuk. Şeker tatsız. Berbat bir şey çıktı.'' diyen Altaylı, ''Diğer yanda başka un var. 'Unun markası iyi değil' Tamam da bu un değil işte! Karışmış, rezil, böceklenmiş bir şey çıkarıyor oradan. Haftalardır bize bu pisliği yedirmeye çalışıyorsun helva diye. Bir kere de öbüründen helva yapmayı dene. Denediğinde de daha pozitif sonuç alıyorsun. Futbol bu kadar zor bir şey değil, aptallık yapmamak lazım. Deniyorsun, deniyorsun, sonuç bu oluyor işte. Yapma! 6- 0'ında değilim, aklını başına almazsan 6-0 bir daha olur." şeklinde konuştu.

''Ödlek bir teknik direktör olmuş''

Fatih Terim'in yüreğini kaybettiğini belirten Altaylı, şu ifadeleri kullandı;

"Fatih'i çok seviyoruz, 40 senelik arkadaşım, Galatasaray ona çok şey borçlu tamam da yeter. Fatih Terim aklını kaybetmiş olsaydı. Ömer Bayram'ı orada oynatmayı düşünemezdi. Fatih Terim, korkmuş, yüreğini kaybetmiş. Ödlek bir teknik direktör olmuş. Kendisinden korkuyor. Kendi geçmişinin altında ezilmiş! Kafasında 'Büyük maçlar büyük futbolcularla kazanılır. Bu futbolcular büyük futbolcular ben bunlarla sahaya çıkacağım' Doğru ama elindeki futbolcular büyük futbolcular değil. Parası çok olan illa büyük futbolcu değildir. Büyük futbolcu yoksa teknik direktör büyür! Sen kendini büyüt, onları değil. Onlardan bir cacık olmadığı ortada. Galatasaray'ın tablosuna baktığında aklını başına alabilecek tek kişi görüyorum o da Fatih Terim. Başkasının bu gücü imkanı yok."