Suya yüzde 20 zam tartışması! İBB Sözcüsü Ongun'dan 3 maddelik açıklama

İSKİ'nin 2020 bütçesine göre İstanbul'da 1 Aralık'tan itibaren suya yüzde 20 zam yapılacak. İBB Sözcüsü Murat Ongun, tartışmalara neden olan 'suya yüzde 20 zam' ile ilgili 3 maddelik açıklama yaptı.

İBB Sözcüsü Ongun, 'Zammın artan doğalgaz ve elektrik fiyatlarından kaynaklandığını' belirtti.

3 maddede açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, suya yapılacak olan zammı şu nedenlere bağladı:

-Kimyasal madde girdi maliyetlerinin enflasyonla aşırı yükselmesi,

-Elektrik ve doğalgaza gelen olağanüstü zamlar,

-Eski yatırım projelerinin (çevre ve atık su) halen devam etmesi.

2020 bütçesi 7,7 milyar TL

İSKİ bütçe kitapçığına göre, 2020 yılı bütçesi, 7 milyar 776 milyon 456 bin TL olarak hesaplandı. 2019 yılı bütçesine göre, İSKİ'nin 2020 bütçesi, 725 milyon 46 bin TL daha düşük oluşturuldu.

İSKİ Genel Kurulu'na sunulmak üzere hazırlanan bütçe kitapçığına göre, İSKİ'nin 2020 yılı bütçesi, 7 milyar 776 milyon 456 bin TL olarak belirlendi. İSKİ'nin geçen yılki bütçesi, 8 milyar 501 milyon 502 bin TL olarak belirlenmişti.

İSKİ'nin 2020 yılı bütçe gelirlerinin 6 milyar 904 milyon 658 bin TL'lik kısmı, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden; 825 milyon 20 bin TL'si ise kişi ve kurumlardan alınan paylardan oluşacak.

İSKİ, 2020 yılı su fiyatlarında neden artış yapmak zorunda kaldı:



📌Kimyasal madde girdi maliyetlerinin enflasyonla aşırı yükselmesi



📌 Elektrik ve doğalgaza gelen olağanüstü zamlar



📌Eski yatırım projelerinin (çevre ve atık su) halen devam etmesi — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) November 11, 2019

Metreküp fiyatları değişecek

Aynı kitapçıkta yer alan 2020 yılı su satış tarifeleri teklifine göre, 0-15 metreküpe kadar olan kullanımlar için uygulanan 4 TL'lik metreküp fiyatı, 1 Aralık'tan itibaren 4,80 TL olacak. 11- 20 metreküpe kadar olan kullanımlarda 6 TL olan tarife ise 7,20 TL olacak. İş yerleri için uygulanan 10,74 TL'lik tarife de 1 Aralık'tan itibaren 12,89 TL olarak uygulanacak. Köylerdeki iş yerleri için uygulanan 2,68 TL'lik metreküp fiyatı ise 3,22 TL'ye çıkarılacak. Köylerdeki konutlarda uygulanan birim fiyat, 1 TL'den 1,20 TL'ye yükseltilecek.