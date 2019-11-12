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Süper Lig'e gençlik iksiri damgası

Süper Lig'de geride kalan haftalarda 21 yaş altı 24 futbolcu ligimizde şans bulurken, bu değer son yılların zirvesi oldu.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 11 haftaya genç futbolcular damga vurdu. Geçtiğimiz yılların aksine ekipler 21 yaş altı futbolculara daha fazla fırsat tanıdı ve Türk futbol tarihi rekoru da kırıldı.

İki kat daha fazla gençlere şans verildi
Sabah gazetesinden Taner Karaman'ın haberine göre, şu ana kadar 18 takımımızda 24'ü, 21 yaşın altında futbolcu şans buldu. Bu değer geçtiğimiz yılın aynı döneminde 12, 2017-18 sezonunda 18, 2016-17 sezonunda ise 14 olmuştu. Geride kalan sezona göre Süper Lig'de iki kat daha fazla gençlere şans verildi.

Emre Demir tarihe geçti
Gençlerliği karşısında Kayserispor'un 15 yaşındaki futbolcusu Emre Demir de attığı golle lig tarihinin de en genç gol atan ismi oldu. Emre aynı zamanda tüm Avrupa'nın da bu sezon gol atan en genç golcüsü. Emre'nin golünü de 17 yaşındaki Nurettin hazırladı. Öte yandan Çaykur Rizespor'da kaleye geçen 19 yaşındaki bir diğer genç yetenek Zafer Görgen de yaptığı 7 net kurtarışla maçın kahramanı oldu.

Manisa altyapısından yetişen Zafer Görgen'in 2023'e kadar kontratı bulunuyor. 

Majör liglerin uzağında kaldı
Genç futbolculara geçtiğimiz yıllara göre daha fazla fırsat veren Türk ekipleri buna rağmen majör liglerin uzağında kaldı. Şu ana kadar Fransa'da 50, Almanya'da 38, İngiltere'de 34, İtalya'da 33, İspanya'da ise 31 tane 21 yaş altı isim süre aldı. Bu sezon ligimizde 15 yaşında 1, 17 yaşında 1, 18 yaşında 2, 19 yaşında 7, 20 yaşında 13, 21 yaşında ise 14 isim kendisine yer bulabildi.



Son 10 sezonun en iyisi
Son 10 sezona baktığımızda 2019-20 sezonu gençlerin önünü açtı. 2010-11 sezonundan itibaren yapılan değerlendirmede bu sezon 24 genç oyuncuya şans veren kulüplerimiz bu sayıya en çok 2012-13 döneminde 21 oyuncuyla yaklaşabilmişti.

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