KYK sonuçları ne zaman açıklanacak 2019 sorgulama ekranı

Üniversite eğitimi alan öğrencilerin, eğitim hayatları boyunca devlet desteği almak için başvurduğu KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması başladı. KYK burs başvuru sonuçlarının 10 iş günü içinde erişeme açılması bekleniyor. KYK burs sonuç sorgulaması http://yurtkur.gsb.gov.tr ekranından yapılacak.

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır araştırması başladı. KYK’nın yaptığı açıklama şöyle; 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam ediyor. Sürecin ardından sonuçlar http://yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

KYK sonuçları ne zaman açıklanacak: 2020 eğitim öğretim yılı için belirlenen burs miktarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aylıklara 50 TL’lik bir artışın yapıldığını duyurmuştu. Buna göre burs ücretleri 2020 yılından itibaren aylık 550 TL olacak.

Öte yandan KYK sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili kurumdan resmi bir tarih duyurusu gelmese de sonuçların Kasım ayı içerisinde erişime açılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İlk burslar ne zaman yatacak: Kasım ayı içerisinde burs ve kredi sonuçlarının açıklanması durumunda ilk bursların aralık ayında ödenmesi öngörülüyor.

KYK bursunun geri ödemesi: Kurum gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge veya durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin belgelerinde veya durumunda gerçeğe aykırı bir hususun tespit edilmesi halinde bursu kesilir.

Ödenen bursların tamamı öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, 18/01/1997 tarihli ve 22881 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre tahsil edilir.

Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alanların bursları, ceza aldığı tarih itibariyle kesilir. Verilen disiplin cezasının öğretim kurumunca geç bildirilmesi halinde ise cezanın verildiği tarihten sonra yapılan. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.

Öğrenciye burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun gerçekleştiği tarih itibariyle bursu kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.