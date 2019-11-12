İBB meclisinde damat kavgası! Ekrem İmamoğlu 'haddini bildiririm' dedi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bu kez de "damat" tartışması yaşandı. Tartışmaya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a "damat" diye seslenmesi AK Parti sıralarında tepkilere neden oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İYİ Parti ve CHP'lilere tepki gösterirken oturuma İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözleri damga vurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı birinci oturumu İBB Saraçhane Hizmet binasında yapıldı. İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, hükümetin ekonomi politikasını anlatırken Hazine ve Mali Bakanı Berat Albayrak'ı eleştirdi. Özkan, Albayrak'tan "damat" diye söz edince AK Parti sıralarından tepki geldi.

Tartışmaya İmamoğlu da katıldı

Özkan'ın bu sözleri üzerine ortam birden gerilirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tarafları sakin olmaya davet etti. Hatiplerin konuşma sürelerinin sınırlanmaması konusunda grup başkanvekilleriyle ortak karar alındığını hatırlatan İmamoğlu, AK Partili bir üyenin kendisine yönelik sözlerine sert çıktı. Salondan yükselen "Sen ne bağırıyorsun" ifadesine sert tepki gösteren İmamoğlu, "Ben bağırmıyorum, ben meclis başkanıyım. Elini indir, sakin ol. Haddini bildiririm sana. Sayın Grup Başkanvekili terbiye sınırlarını aşan üyeni uyar" şeklinde konuştu.

Tevfik Göksu: Edebinizi takınacaksınız

AK Parti'li Tevfik Göksu kürsüye çıkarak, grubunun verdiği tepkiyi savundu. Göksu “Ne kadar ayıp bir şey yahu; damadın dediği gibi… Siz de muhtemelen birisinin damadısınızdır onu bilmiyorum. Damat değiniz kişi Hazine ve Maliye Bakanı. Önce bu ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı'nı ağzınıza alırken edebinizi takınacaksınız!” dedi.

Göksu konuşmasını yaparken bazı üyeler tepki gösterdi. Araya giren İmamoğlu “Arkadaşlar hatip konuşmasını yapıyor...” dedi.