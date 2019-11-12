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Tony Parker'ın forması emekliye ayrıldı

San Antonio Spurs, efsane oyuncusu Tony Parker'ın giydiği 9 numaralı formayı emekliye ayırdı.

NBA'de San Antonio Spurs evinde Memphis'e 113-109 yenildi. Maça damga vuran olay ise Tony Parker'ın vedası oldu. San Antonio Spurs, eski oyuncusu Tony Parker'ın formasının emekli edileceğini duyurdu.

10.isim oldu
Parker, AT&T Center'da forması yer alacak 10. isim olacak. Daha önce Bruce Bowen (12), Tim Duncan (21), Manu Ginobili (20), Sean Elliott (32), George Gervin (44), Avery Johnson (6), Johnny Moore (00), David Robinson (50) ve James Silas'ın (13) formaları Spurs tarafından emekli edilerek AT&T Center'a yerleştirilmişti.



Gözleri doldu
Teksas ekibi, Parker için özel bir de video hazırladı. Fransız yıldızın bu anlarda gözlerinin dolduğu görüldü. Oyun kurucu olarak görev yapan Parker, NBA'de 15,5 sayı, 5,6 asist, 2,7 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti. 



Kariyeri
18 sezon
4 şampiyonluk
6 kez All-Star
2007 Finalleri MVP ödülü


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