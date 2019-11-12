Büyük göğüslü kadınlar nasıl giyinmeli bluz, ceket, etek ve sütyenler

Büyük göğüslü kadınlar nasıl giyinmeli, iri göğüslü kadınları olduğundan daha ince gösteren giyim tüyolarını sizler için derledik. Büyük göğüslü kadınlar için bol tişörtler, A kesim etekler, tulumlar ve toparlayıcı sütyenler hayat kurtarıcı olabilir.

Büyük göğüslü kadınlar vücut tiplerine uygun tercihler yaptıklarında çok çekici ve alımlı bir stile sahip olabilirler. Büyük göğüslü kadınlar nasıl giyinmeli sorusuna yanıt arayanlar öncelikle göğüslerinizi saklamak zorunda olmadığınızı bunun sizi doğru stil ipuçlarıyla şahane gösteren bir detay olduğunu kabul ederek işe başlayın. Eğer büyük göğüslü bir kadınsanız tek yapmanız gereken size uygun detayları bilip, uygun olmayanları dolabınızdan çıkarmak olacak. İşte büyük göğüslü kadınlara uygun stil ipuçları...

Blazer ceketler

Blazer ceketten daha kurtarıcı bir parça var mı? Gardıropların vazgeçilmezi blazerlar, büyük göğüslü kadınların da en yakın dostu. Vücudunuzun geniş kıvrımlarını da saran ve gizleyen blazerlar, göğüslerinizin büyük görünmesini engeller.

A kesim etekler

A kesim etekler, yeni sezonun vazgeçilmez parçaları arasında yer alıyor. Bu tip etekleri giydiğinizde hem daha feminen bir duruş sergilersiniz hem de tüm dikkati vücudunuzun alt kısmına çekmiş olursunuz.

Tulumlar

Tulumlar, stil sahibi kadınların vazgeçemediği parçalardan biri. Büyük göğüslü kadınların da kurtarıcısı olan tulumlar, göğüslerinizi gizleyerek vücudunuzun üst kısmını daha küçük gösterir. Tulum seçiminde koyu renkler tercih ederseniz, bu etki iki katına çıkacaktır.

Bol bluz ve kazaklar

Bol bluz ve kazaklar, büyük göğüslerinizi gizlemeye ve olduğundan daha küçük göstermeye yardımcı olur.

Küçük bir not: Oversize bluzlarla hafif bol kesim bluzları birbirine karıştırmayın. Oversize bluzlar, sizi olduğunuzdan daha şişman gösterir.

Toparlayıcı sütyenler

Bugüne kadar giydiğiniz farklı kesimli sütyenleri bir kenara bırakın ve toparlayıcı özelliği olanları satın alın. Toparlayıcı sütyenler, göğüslerinizin en az 2 beden küçük görünmesini sağlar ve kıyafetlerinizin üzerinizde daha iyi durmasına yardımcı olur.

İri göğüslü kadınların asla giymemesi gerekenler:

Skinny jeanler ve dar bluzlar

Üzeri işlemeli ve taşlı bluzlar

Oversized bluzlar, gömlekler ve kazaklar