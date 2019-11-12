CHP'li Barış Yarkadaş '9 milyon fidan tutmayacak' dedi canlı yayında zor anlar yaşadı

CHP eski İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş, Geleceğe Nefes Ol fidan dikme kampanyasında 9 milyon fidanın tutmayacağı iddiasını canlı yayına telefonla bağlanan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey çürüttü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla Türkiye'nin birçok yerinde aynı anda 11 milyon fidan dikimi gerçekleşti. Konuya dair dün Habertürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy'un konuğu olan Barış Yarkadaş'ın iddiaları bir anda kafaları karıştırdı.

"9 milyon fidan tutmayacak"

Yarkadaş, "11 milyon fidanın 9 milyonu tutmayacak. Fidan dikim dönemi Kasım değil Mart ayıdır." iddiasını ortaya attı.

"Kasım ayı ideal zamandır"

Konuya açıklık getirmesi için canlı yayına bağlanan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise Yarkadaş'ın iddialarını çürüterek "Kasım ayı bugün ülkemiz açısından fidan dikilmesi için ideal bir zamandır. Bilimsel olarak da belirlenmiş bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Gerçekliği yok

Program moderatörü Mehmet Akif Ersoy ise, "Barış Yarkadaş'ın canlı yayında söylediği 11 milyon fidanın 9 milyonu heder olacak sözünün bir gerçekliği yok." dedi