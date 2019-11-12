Galatasaray'da kayyum tehlikesi! Mehmet Helvacı'dan bomba sözler

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ''Şu aşamada Galatasaray’ın menfaatleri seçimi göstermiyor. Ama yarın ne gösterir bilemiyorum” derken eski yöneticilerden Mehmet Helvacı ise seçimin olabilmesi için kayyumun gündeme gelebileceğini söyledi.

Galatasaray’da seçim yeniden alevlendi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nden çıkan istinaf kararında, ibrasızlık nedeniyle konulan tedbir kararının kaldırılması ve sadece davacıların seçime katılabileceği konusunda hüküm koyması, sarı-kırmızılı caminaın karışmasına sebep oldu.



''Galatasaray’ın menfaatleri seçimi göstermiyor''

Acil olarak toplanan yönetim adına konuşan başkan Mustafa Cengiz, “Galatasaray’ın daha önemli konuları var; Florya, Riva, amatörler yasası... Galatasaray’ın menfaatleri her şeyin önündedir. Zamanı geldiğinde seçimi düşünebiliriz. Şu an Galatasaray için yapacağımız işler var. Biz buraya kazık çakmaya gelmedik. Zaten hali hazırda 9 kişinin mahkemeye başvurusu var, 2 kişinin kararı çıkmış. Şu aşamada Galatasaray’ın menfaatleri seçimi göstermiyor. Ama yarın ne gösterir bilemiyorum” diye konuştu.

Milliyet'in aktardığı habere göre; ünlü hukuk profesörü ve sarı-kırmızılıların eski yöneticisi Mehmet Helvacı da yönetimin bu tavrını değerlendirdi, seçimin olabilmesi için kayyumun gündeme gelebileceğini söyledi.

''Kayyum atanması gerekebilir''

Helvacı, mahkeme üzerinden seçimin yapılması için kayyum atanması gerektiğini ancak bu yola kimsenin başvurmasını beklemediğini anlatarak şöyle konuştu:



“Nereye kadar direnilir bilmem. Eğer başkan seçime gitmiyorsa kayyuma götürüp seçim kararı aldırılabilir. Bunu ise kimse yapmaz! Tekrar seçim kararı aldırmak için mahkemeye gidilir ve kararın uygulanmadığı söylenir. Mahkeme de birini görevlendirecek. O da kayyumdur. Seçimi yapmamak ne kadar yanlış ise kayyum yolu ile yaptırmak da o kadar yanlıştır. Başkan’ın ‘Ben yaptım oldu’ tavrı zarar veriyor.”

59. madde kararı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin 4. Hukuk Dairesinin verdiği kararda, 23 Mart’ta yapılan ve ibra edilmeme kararının bir sonucu olarak tüzüğün 59. maddesinin davacılar açısından tedbiren durdurulmasına karar verdi.

Bu maddede, “Aklanmayan Kulüp Başkanı ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri bir seçim dönemi geçmeden yeniden aday olamaz ve seçilemezler” ifadesinin davacılar için işlememesi gerektiği vurgulandı.

Hapis cezası için ihtar

Mahkeme kararlarından bir diğeri de, idari hapis kararı için ihtar verilmesi. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi’nin kararında, “İhtiyati tedbir kararının uygulanmasına ilişkin karara uymayan ve tedbir kararına aykırı davranan kimsenin 1 aydan 6 aya kadar Disiplin Hapsi ile cezalandırılacağının ihtarına” maddesi de yer aldı.

''Çelişkiler var''

Eski Başkan Faruk Süren de konuyu değerlendirdi, mahkeme kararını yorumlamakta zorlandığını söyledi. Süren, kararda çelişkiler olduğunu belirterek, “Hem seçim yapmalısın, yapmazsan 6 ay hapis deniliyor. Hem de esas mahkemenin davayı sonuçlandırmasının altı çiziliyor. Bulanıklık var seçime katılabilecekler noktasında. Kimler katılabilir. Seçime kendi tüzüğümüze göre gitmemez lazım. Ancak bazılarına istisna getiriliyor. Galatasaray tüzüğü mü yoksa mahkeme kararı ile değiştiriliyor” İfadelerini kullandı.

Dün bir araya geldiler

Öte yandan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ile yöneticiler, Türk Telekom Stadı'nda bir araya geldi. Kritik zirvede erken seçim konusu görüşüldü. Şu an hala tedbir kararının devam ettiği başka mahkeme kararları da bulunuyor.

Kritik gün perşembe

Bu davalar birleştirilirken perşembe günü Çağlayan’daki 14. Asliye Hukuk Mahkemesi davayla ilgili kararını verecek. Eğer bu mahkeme de tedbir kararını kaldırırsa Galatasaray yönetimi seçim kararı almak zorunda kalacak ve Mustafa Cengiz aday olamayacak. Aksi takdirde başkan Cengiz ve yönetimin görevine devam etmesine engel bir durum bulunmayacak.

Yeniden aday olmayı planlıyor

Yönetim kurulu, idari açıdan ibra edilmemesinin ardından, konuyu mahkemeye taşımış ve tedbir kararı koydurmuştu. Böylece olağanüstü seçim yapma zorunluluğu dondurulmuştu. Mevcut yönetim, mahkemeden son karar çıkmadan, seçim kararı alarak yeniden aday olmayı planlıyor.