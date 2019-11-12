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Hakimlik sınavında usulsüzlük iddiası! 27 gözaltı kararı

2013 İdari Yargı Hakimliği Sınavı'nda usulsüzlük iddialarına ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2013 İdari Yargı Hakimliği yazılı sınavında FETÖ mensuplarınca usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada 19 ildeki 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

14 şüpheli yakalandı

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün operasyonları sonucu 14 şüphelinin yakalandığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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