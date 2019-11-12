Hıncal Uluç Fatih Terim'i bombaladı: Türklerden nefret ediyor istifa et hocam

Hıncal Uluç, Fatih Terim'in Türk futbolculardan nefret ettiğini iddia ederken tecrübeli hocanın istifa etmesi gerektiğini ifade etti.

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'den 6 gol yiyen ve 32 kulüp arasında gol atamayan tek takım olan Galatasaray'ın henüz galibiyeti bulunmazken Club Bruge ile UEFA Avrupa Ligi için hayati önem taşıyan bir maça çıkacak olan sarı-kırmızılıların hocası Fatih Terim'i yerden yere vuran Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, bugünkü köşesinde çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı.

''İstifa etmeliydi''

Hıncal Uluç, yazısına bu sözlerle başlarken şu ifadeleri kullandı; ''Ali Sami Yen tarafından "Yabancıları yenmek üzere" kurulan Galatasaray'ı baştan aşağı yabancıları oynatan, ama bırakın onları yenmeyi gol bile atamaz hale getiren Fatih Terim, Real Madrid önünde 6 gol yemenin de ötesinde oynattığı ve seyirci kaldığı rezil, ruhsuz utanç futbolundan sonra istifa etmeliydi.''

''Fevkalade akıllı bir taktik uyguladı''

Fatih Terim'in kurnazlık yaptığını iddia eden Uluç, ''Ama artık Galatasaray'a değil, "Kendine imparator" Terim, sırf kendisi için fevkalade akıllı bir taktik uyguladı. İstanbul'a gelecek ve onu havaalanında karşılayacak seyirciden çekindiği, onların yüzüne bakacak hali olmadığı için, Madrid'den doğru Gaziantep'e gitti.'' ifadelerini kullandı.

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