Erdoğan ABD seyahati öncesi konuştu: Ziyareti sancılı bir dönemde icra ediyoruz

ABD yolculuğu öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan havalimanında son dakika açıklamalar yaptı. Erdoğan, "İlişkilerimizdeki sisli havaya rağmen Trump'la sorunların çözüme kavuşturulması ve ilişkilerimizin geliştirilmesi noktasında hemfikiriz." diye konuştu.

ABD ziyareti kapsamında Başkan Trump ile Çarşamba akşamı bir araya gelecek olana Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeyle ilgili "Bu ziyareti sancılı bir dönemde icra ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Suriye meselesini enine boyuna konuşacağız" diyen Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı'ndaki son aşamayı da ayrıntılı konuşacağız" dedi.

Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan Avrupa Birliği ülkelerine de "Bu kapılar açılır, bu DEAŞ'lılar da size, gönderilmeye başlandı, gönderilir. Ondan sonra siz başınızın çaresine bakın." diyerek mesaj verdi.

Mutabakat tam olarak yerine getirilmediğini ifade eden Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

FETÖ masada en üst sırada

-FETÖ meselesi, ele alacağımız konular arasında en üst sıralardadır. Pensilvanya'daki terörist başının ülkemize iadesi için bugüne kadar birçok adım atttık, atmayı da sürdüreceğiz. Tüm darbeciler yargı önünde hesap verene kadar peşlerini bırakmamakta kararlıyız.

"Sisli havaya rağmen Trump ile hemfikiriz"

-Yeni bir dönemi başlatmak istiyoruz. İlişkilerimizdeki sisli havaya rağmen Trump'la sorunların çözüme kavuşturulması ve ilişkilerimizin geliştirilmesi noktasında hemfikiriz.

Mazlum Kobani meselesi

-Teröristlerin çekildiğini söylemek mümkün değil. Ferhad Abdi Şahin'in terör eylemlerini anlatacağız. Ferhat Abdi Şahin'in bir terörist olduğunu, böyle bir teröristle görüşmelerinin yanlış olduğunu belgeleriyle ifade edeceğiz. Terörle mücadele öncelikli konumuzu oluşturmaktadır. Her iki ülkenin güvenliğini ilgilendiren konularda yeni bir dönemi başlatmak istiyoruz.

Barış Pınarı Harekatı'nda 11 şehit, 163 yaralımız var. Teröristlerin taciz atışları sürüyor.

"Trump'la dönünce Putin'le de görüşeceğim"

-Ne Rusya ne Amerika terör örgütlerini temizleyebilmiş değil. Bunları Trump'la, dönünce de Putin'le telefon görüşmesiyle değerlendireceğiz.

AB'nin tavrı

-(AB) Türkiye'ye Kıbrıs'taki gelişmelerle ilgili gözdağı vermeye kalkmayın. Biz bunları da pek takmayız, yolumuza devam ederiz. Bu kadar DEAŞ'lıyı cezaevinde bulunduran, Suriye tarafında kontrol altında tutan Türkiye'ye karşı tavrınızı gözden geçirin.

Bu kapılar açılır, bu DEAŞ'lılar da size, gönderilmeye başlandı, gönderilir. Ondan sonra siz başınızın çaresine bakın.

"NATO ülkeleri bu sürece artık eğilmeli"

-Türkiye sizin bugüne kadar tanıdığınız ülkelerden değil. Şu anda müzakere masasında olan bir ülke. Bu masada olmak da bizi bağlamaz. NATO ülkeleri bu sürece artık eğilmeli. 3-4 Aralık'ta İngiltere'deki Liderler Zirvesi'nde bunları tepeden tırnağa gündeme getireceğiz.