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Krasnodar, Oğuzhan Özyakup’a talip oldu

Beşiktaş'ta gözden düşen Oğuzhan Özyakup'a Rusya'nın Krasnodar takımı talip oldu. Ruslar, Oğuzhan'ı Denizlispor maçında az da olsa izleme şansı buldu.

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve UEFA Avrupa Ligi'ne erken havlu atan Beşiktaş’ta son yıllarda sergilediği performansla beklentilerin çok altında kalan Oğuzhan Özyakup’a sürpriz bir talip çıktı.
 
Ruslar, izlemeye gelmiş
Fanatik'te yer alan iddia göre; 27 yaşındaki Oğuzhan'a, Manuel Fernandes’in takımı Krasnodar’ın talip olduğu öğrenildi. Denizlispor karşılaşmasını izlemek için önceki gün İstanbul’a gelen Rus yetkililerin, oyuna son dakikalarda giren tecrübeli oyuncuyu fazla izleme şansı bulamasa da karşılaşmanın ardından Oğuzhan’la görüşme gerçekleştirdikleri öğrenildi.
 
Yeniden görüşecekler
Rusya temsilcisinin, ilerleyen günlerde Beşiktaş Yönetimi’yle ara transfer dönemi öncesi Oğuzhan için görüşmelerde bulunması bekleniyor. 

Kaptanlığa kadar yükseldi
2012 yılında Arsenal'den Beşiktaş'a gelen ve gösterdiği performansla takımın yıldızı olan Oğuzhan Özyakup için Beşiktaşlı taraftarlar 150 milyon euro değer biçmişti. Kaptanlığa kadar yükselen Oğuzhan son dönemlerde yokları oynarken taraftarlardan büyük tepki almıştı. Bir zamanların maestrosu şimdi eleştiri oklarının hedefinde olan isim.

Taraftara gider yapmıştı
Hatta Oğuzhan, attığı bir golden taraftara elini kulağına götürüp 'sizi duyamıyorum' şeklinde yaptığı hareketten sonra siyah-beyazlıların gözünden düşmüştü.

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