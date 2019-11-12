Ortaokul öğrencisi ödevini soran öğretmenine yumruk attı

KONYA'da 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi ödevini neden yapmadığını sorunan İngilizce öğretmenine yumruk attı. Öğretmenin şikayeti üzerine gözaltına alınan öğrenci, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu'nda 22 yıldır İngilizce öğretmenliği yapan Mahir Ö. (45), 8'inci sınıflardaki dersine girdi. Mahir Ö., öğrencilerin ödevlerini yapıp, yapmadığını kontrol ederken, S.G.'nin (14) yapmadığını belirledi. Erkek öğrenci, iddiaya göre, ödevini neden yapmadığını soran Mahir Ö.'ye hakaret edip, yumruk attı. Diğer öğrencilerin müdahalesiyle S.G., sınıftan çıkarıldı.

Darp raporu alıp öğrencisinden şikayetçi oldu

Öğrencisi S.G.'nin yumruklu saldırısına uğrayan Mahir Ö., hastaneye gidip, muayene oldu. Yumruk darbeleri nedeniyle darp raporu alan Mahir Ö., polis merkezine giderek, öğrencisinden şikayetçi oldu. Daha önce de başka öğretmenine saldırdığı ileri sürülen S.G.'nin gözaltına alınıp, ifadesine başvuruldu. Sorgusunun ardından serbest bırakılan S.G.'nin olaydan sonra başka okula kaydının alındığı öğrenildi.

"Öğretmene şiddete hayır"

Saldırı sonrası okul müdürü Aynur Türkoğlu Mest ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Mahir Ö.'ye saldırıyı kınadı. Mest, "Evladım, kitabını aç ödevine bakayım' dediği için öğrenci tarafından yumruklanmaya, darbedilmeye çalışılan okulumuz öğretmeni Mahir hocamın yanındayız. Öğretmene şiddete hayır" diye yazdı.