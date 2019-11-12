Ahmet Altan'ın oğlum gibi dediği cezaevi arkadaşı Selman bakın kim çıktı

FETÖ davasından tahliye olan Ahmet Altan ilk yazısında hücre arkadaşı Selman'a güzellemeler yaptı. Altan'ın 'masum' bir melek olarak resmettiği o Selman, Fethullah Gülen'in yeğeni çıktı.

FETÖ'nün medya yapılanmasının 'darbe çağrışımı' davasında ceza alan Ahmet Altan, tahliye olduktan sonra ilk yazısında koğuş arkadaşı Selman'ı yazmıştı.

Altan'ın yazısında 'Selman flüt çalan, sebat eden, hiç bir suçu olmayan, masum bir kurban' olarak resmedilmişti. Oysa Ahmet Altan'ın gizlediği bir küçük detay vardı. O Selman'ın soyadı... Ahmet Altan'ın 'oğlum gibiydi' dediği Selman, FETÖ örgütünün lideri Fethullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen'di.

Ahmet Altan'ın FETÖ ile bağını reddedip, cezaevinden salındığı anda onun yeğenine güzellemeler yapması hayli manidar oldu

FETÖ'cülerin takiyyesi: Niye açık ettin dediler

FETÖ'ye bağlı olan Rumi Forum’un Başkanı Ali Yurtsever de Ahmet Altan’ın yazısını paylaşarak, Selman Gülen ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Ali Yurtsever daha sonra yurt dışında FETÖ davasından aranan bazı kişilerin sosyal medyadan gösterdikleri tepkiler üzerine bu bilgiyi açık etmemesi için uyarıldı. Yurtsever bir süre sonra söz konusu paylaşımını sildi.